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رياضة

قبل ساعات من مباراة الترجي.. تحذيرات شديدة من كارتيرون للاعبي الزمالك

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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نور عادل
وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحذيرات شديدة للاعبيه قبل ساعات من انطلاق مباراة الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد رادس في إطار إياب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.

وحذر كارتيرون لاعبيه من الانفعالات و الاستجابة لاستفزازات لاعبي الترجي التونسي، وهو ما سيعمل الجانب التونسي على استدراج لاعبي الزمالك فيه.

كما حذر المدرب الفرنسي لاعبيه من التعامل مع قرارات حكم المباراة بعصبية أو الاعتراض بشكل غير لائق، حتى لا يكون لدى الحكم مبرر لمنحهم بطاقات صفراء او حمراء، او التعرض لعقوبات من جانب الاتحاد الأفريقي.

وفي الإطار ذاته علقت وزارة الداخلية التونسية على الحادث الإرهابي الذي وقع، اليوم الجمعة، تجاه السفارة الأمريكية في تونس، ومدى تأثير هذا على مباراة الزمالك والترجي التونسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسي خالد الحيوني ان الوحدات الامنية قادرة على تأمين كافة الاحداث الرياضية في تونس، وانه يتم التحضير لها بشكل طبيعي، خاصة مباراة الترجي والزمالك.

وأوضح خالد الحيوني في تصريحات إذاعية اليوم ان تأمين وتحضيرات مباراة الزمالك والترجي مستمرة رغم الحادث الإرهابي الذي كان في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.
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