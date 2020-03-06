بعد الحادث الإرهابي.. اِعرف المسافة بين ملعب رادس والسفارة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.





وبحسب إذاعة "شمس إف إم" لم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا باستثناء الإرهابي الذي فجر نفسه.





وبعد الحادث سادت حالة من التخوف بين جماهير نادي الزمالك على بعثة الفريق الأبيض بسبب تواجدهم في تونس بالوقت الحالي بسبب مباراة الترجي التونسي اليوم الجمعة في استاد رادس.





وطبقا للخرائط فان السفارة الامريكية تبعد عن استاد رادس الذي سيحتضن مباراة الزمالك والترجي بما يقارب 24 كيلو، اي 40 دقيقة بالسيارة.





وفي الاطار ذاته علقت وزارة الداخلية التونسية على الحادث الإرهابي الذي وقع، اليوم الجمعة، تجاه السفارة الأمريكية في تونس، ومدى تأثير هذا على مباراة الزمالك والترجي التونسي.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسي خالد الحيوني ان الوحدات الامنية قادرة على تأمين كافة الاحداث الرياضية في تونس، وانه يتم التحضير لها بشكل طبيعي، خاصة مباراة الترجي والزمالك.





وأوضح خالد الحيوني في تصريحات إذاعية اليوم ان تأمين وتحضيرات مباراة الزمالك والترجي مستمرة رغم الحادث الإرهابي الذي كان في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.





وفي الإطار ذاته نشرت السفارة الأمريكية في تونس تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، ذكرت فيها أن الأمن التونسي يتعامل مع حادث تفجير انتحاري في محيطها.





ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول.





ونصحت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.





وأصيب 5 على الأقل من أفراد الأمن التونسي جراء التفجير الانتحاري.



