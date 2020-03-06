AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الحادث الإرهابي.. اِعرف المسافة بين ملعب رادس والسفارة الأمريكية

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:52 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وبحسب إذاعة "شمس إف إم" لم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا باستثناء الإرهابي الذي فجر نفسه.

وبعد الحادث سادت حالة من التخوف بين جماهير نادي الزمالك على بعثة الفريق الأبيض بسبب تواجدهم في تونس بالوقت الحالي بسبب مباراة الترجي التونسي اليوم الجمعة في استاد رادس.

وطبقا للخرائط فان السفارة الامريكية تبعد عن استاد رادس الذي سيحتضن مباراة الزمالك والترجي بما يقارب 24 كيلو، اي 40 دقيقة بالسيارة.

وفي الاطار ذاته علقت وزارة الداخلية التونسية على الحادث الإرهابي الذي وقع، اليوم الجمعة، تجاه السفارة الأمريكية في تونس، ومدى تأثير هذا على مباراة الزمالك والترجي التونسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسي خالد الحيوني ان الوحدات الامنية قادرة على تأمين كافة الاحداث الرياضية في تونس، وانه يتم التحضير لها بشكل طبيعي، خاصة مباراة الترجي والزمالك.

وأوضح خالد الحيوني في تصريحات إذاعية اليوم ان تأمين وتحضيرات مباراة الزمالك والترجي مستمرة رغم الحادث الإرهابي الذي كان في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.

وفي الإطار ذاته نشرت السفارة الأمريكية في تونس تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، ذكرت فيها أن الأمن التونسي يتعامل مع حادث تفجير انتحاري في محيطها.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول.

ونصحت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.

وأصيب 5 على الأقل من أفراد الأمن التونسي جراء التفجير الانتحاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استهدف دورية أمنية قرب سفارة واشنطن..تفاصيل الهجوم الانتحاري بتونس

الشرطة التونسية: منفذ التفجير الانتحاري حاول اقتحام السفارة الأمريكية

لحظة تفجير انتحارى قرب السفارة الأمريكية بتونس.. شاهد

بعد تفجير انتحاري.. الجيش التونسي ينتشر بمحيط السفارة الأمريكية

مقتل إرهابيين نفذا تفجيرا انتحاريا بمحيط السفارة الأمريكية في تونس

كورونا وانفجار.. الأزمات تلاحق الزمالك قبل موقعة الترجي

ترشيحاتنا

ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بهذه الصورة.. شاهد

الجثة متعفنة.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الكاف يدرس إقامة البطولات الأفريقية بدون جمهور بسبب كورونا

كورونا يجعل الذهب أكثر بريقا.. المعدن النفيس بأعلى سعر منذ 9 سنوات.. وخبراء: سيزيد أكثر

قاهرة العثمانيين فوق الوفد التركي.. ما رسالة بوتين لأردوغان؟

ننشر خط سير الحالة التايوانية المتسببة في إصابة 12 مصريا بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ميركل تودع بريطانيا بإطلالة جديدة.. صور

بسبب شقيقها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها.. شاهد

مأكولات السعادة.. 7 أطعمة تقلل التوتر والعصبية