روشتة برلمانية للقضاء على أزمة الحبة القاتلة

قالت النائبة" عبلة الهواري" عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن " الحبة القاتلة" التي تستخدم في الحفاظ علي غلال القمح ليست هي الوسيلة الوحيدة للانتحار، فاذا قامت الدولة بايقاف استيرادها فمن الممكن ان يلجأ اصحاب القلوب الضعيفة الي استخدام وسيلة أخرى للانتحار.





وكشفت "الهواري" في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، عن حلول اخري من الممكن أن تقضي علي ظاهرة الانتحار بشكل نهائي، ومن أبرز هذه الحلول إقامة ندوات توعية للمواطنين عن خطورة تلك الحبوب القاتلة وتجريم الانتحار واستخدام منابر المساجد والكنائس في التوعية والإرشاد ومد يد العون لحل مشاكل الشباب التي تؤدي الي الانتحار.





وطالبت عضو اللجنة التشريعية، بتشديد الرقابة علي تلك المنافذ التي تبيع تلك الحبوب القاتلة وإخضاعها لإشراف وزارة الزراعة والكشف عن بدائل أقل ضررا منها علي صحة المواطنين والفلاحين.



