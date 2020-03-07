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برلمان

روشتة برلمانية للقضاء على أزمة الحبة القاتلة

السبت 07/مارس/2020 - 06:01 ص
الحبة القاتلة
الحبة القاتلة
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القسم السياسي
قالت النائبة" عبلة الهواري" عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن " الحبة القاتلة" التي تستخدم في الحفاظ علي غلال القمح ليست هي الوسيلة الوحيدة للانتحار، فاذا قامت الدولة بايقاف استيرادها فمن الممكن ان يلجأ اصحاب القلوب الضعيفة الي استخدام وسيلة أخرى للانتحار.

وكشفت "الهواري" في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، عن حلول اخري من الممكن أن تقضي علي ظاهرة الانتحار بشكل نهائي، ومن أبرز هذه الحلول إقامة ندوات توعية للمواطنين عن خطورة تلك الحبوب القاتلة وتجريم الانتحار واستخدام منابر المساجد والكنائس في التوعية والإرشاد ومد يد العون لحل مشاكل الشباب التي تؤدي الي الانتحار.

وطالبت عضو اللجنة التشريعية، بتشديد الرقابة علي تلك المنافذ التي تبيع تلك الحبوب القاتلة وإخضاعها لإشراف وزارة الزراعة والكشف عن بدائل أقل ضررا منها علي صحة المواطنين والفلاحين.

يأتى ذلك بعد أن أصيب طفل مقيم بقرية الطود بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بحالة تسمم فوسفورى إثر تناوله الحبة القاتلة "قرص من حبوب حفظ الغلال وتم نقل المصاب لقسم السموم بالمستشفى المركزى بايتاى البارود لإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإصابة طفل بحالة تسمم فوسفورى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة "كريم محمد عبدالمقصود رزق" ١٤سنه مقيم الطود بدائرة مركز كوم حمادة ،جراء تناوله قرص من أقراص حفظ الغلال سام .

وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى بإيتاى البارود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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