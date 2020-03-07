أمين عام جامعة بنها لـ صدى البلد: ترقية 3600 موظف.. صرف مكافآت للعاملين في المناسبات.. والكفاءة معيار اختيار القيادات.. فيديو وصور

سامية عبد الحميد أمين عام جامعة بنها لـ "صدى البلد":



الجامعة منذ فبراير 2016 بدون أمين عام



حريصون على تطوير العمل الإدارى داخل الجامعة



تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بجميع الوحدات الحسابية بنسبة 100%

إنشاء صندوق خاص بالرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم

صرف مكافآت للعاملين 5 مرات في العام من التمويل الذاتى

تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعى من نوفمبر الماضى





رغم أهمية منصب أمين عام الجامعة، حيث يأتى على رأس الجهاز الإدارى داخل الجامعة، إلا أن جامعة بنها ظلت لمدة 4 سنوات بدون هذا المنصب منذ فبراير 2016 حتى تولى الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، المسئولية فى 13 مارس 2019.

ومنذ اليوم الأول لتولى "السعيد" المهمة، لم يهدأ ساعة واحدة إلا وأنجز وأضاف جديدا للجامعة وكلياتها، فضلا عن استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة.

ومن ضمن هذه الوظائف؛ أمين عام الجامعة، حتى أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين سامية عبد الحميد محمود فى وظيفة أمين عام جامعة، وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وما عرضه رئيس جامعة بنها بشأن تعيينها أمينا عاما للجامعة.. "صدى البلد" التقى بأمين عام جامعة بنها سامية عبد الحميد للتعرف على التحديات والإنجازات داخل الجامعة.

فى البداية نود أن نتعرف على السيرة الذاتية لكم؟



سامية عبد الحميد محمود حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 1982 بتقدير جيد، وتاريخ التعيين فى الجامعة 1 / 11 / 1982.

وأود فى البداية أن أتوجه بالشكر للدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، على ثقته الغالية والإنجاز الكبير فى تعيين أمين عام للجامعة بعد فراغ المنصب لمدة 4 سنوات.





ماذا عن الوظائف السابقة قبل منصب الأمين العام؟

فى عام 2011 تم تكليفى بالإشراف على إدارة الموازنة بالإدارة العامة للحسابات والموازنة، ثم صدر قرار وزير التعليم العالي فى 2013 بالقيام بعمل مدير عـام الحسابات والموازنة ثم صدور قرار فى 2014 بالتعيين بوظيفة مدير عام الحسابات والموازنة وصدور قرار رئيس الجامعة فى2017 بتكليفى للقيام بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون المالية لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الوظيفة، ثم صدر قرار وزير التعليم العالي بالتعيين في وظيفة أمين الجامعــة المساعد للشئون المالية، ثم صدور قرار الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة فى 2019 بالعمل أمينا عاما للجامعة وقرار رئيس الوزراء فى 2020 بالتعيين فى وظيفة أمين الجامعة بالمستوى الوظيفى العالية.

ماذا عن وظيفة أمين عام الجامعة ومسئولياتها داخل الجامعة؟

أمين عام الجامعة يأتى على رأس الجهاز الإدارى داخل الجامعة ويخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من رئيس الجامعة ويشرف إشرافا عاما على جميع الأجهزة المالية والإدارية بالجامعة، كما يتولى متابعة الأعمال المالية والإدارية في الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها مجلس الجامعة ورئيسها ونوابه كل في اختصاصه.

كما يتولى إصدار القرارات الخاصة بتنظيم وتوزيع الواجبات والمسئوليات بين الأنشطة المختلفة بما يحقق سير العمل ويقترح تشكيل اللجان الفرعية في مجالات العمل المختلفة في الحالات التي تستدعي ذلك، ويعتمد الخطط التنفيذية المتعلقة بإجراءات العمل في الأنشطة المختلفة بإدارة الجامعة كما يشرف إشرافا عاما على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم والقواعد المقررة والتي تحكم جميع الأعمال المالية والإدارية بالجامعة ويتابع تنفيذها.

ويتولى أمين عام الجامعة أمانة مجلس الجامعة ويتابع تنفيذ قراراته ويحقق شاغل الوظيفة اتصالا صاعدا برئيس الجامعة لتلقي التعليمات والتوجيهات، واتصالا هابطا بمديري التقسيمات التنظيمية التابعة له لتوجيههم والإشراف على أعمالهم، ويقوم بما يسند إليه من أعمال أخرى يرى رئيس الجامعة تكليفه بها.

ما أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية؟

تم تفعيل موازنة البرامج والأداء، وذلك في ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تقرر عقد ورش عمل حول موازنة البرامج والأداء، وتم حضور فعاليات هذه الورشة ومتابعة كيفية التطبيق على بنود وأنواع الموازنة وتحويلها من موازنة بنود وأنواع إلى موازنة برامج وأداء وما يتبع من تغيير في كيفية إعداد مشروع الموازنة للجامعة وفقًا للسياسات الاستراتيجية في هذا الشأن.

كما تم وضع اللائحة المالية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها، والاشتراك في وضع اللائحة المالية لمركز الشهادات الموحد بالجامعة، وإتمام التعاقد مع شركة مصر العليا لتوريد التغذية لطلاب المدن الجامعية، وذلك تطبيقا لسياسة ترشيد الإنفاق التى تنتهجها الدولة في الفترة الحالية، حيث تم التعاقد مع شركة مصر العليا للقيام بتوريد التغذية لطلاب المدن الجامعية وإلغاء التعامل مع الموردين مما كان له أكبر الأثر في ترشيد الإنفاق وتقديم خدمة متميزة للطلاب.

فضلا عن ذلك، فقد تم إلغاء تأجير الخيام والكراسي خلال فترة الامتحانات والبدء في تجديد وإحلال شبكة الإنترنت وشراء ماكينات طباعة الكارنيهات لوحدة الـ MIS لاستخراج كارنيهات للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمجان.







وماذا عن دور الجامعة فى الدعم الاجتماعي وخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين؟

تم البدء في إنشاء صندوق خاص بالرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، وتدبير الموارد المالية لزيادة قيمة العلاج الشهري الذي يتم صرفه لأعضاء هيئة التدريس والاشتراك فى صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فقد تم توريد الـ 10% لصالح الصندوق وتم صرف 500 جنيه للعاملين مؤخرًا.

وكذلك تم النجاح في العرض على مجلس الجامعة والموافقة على صرف مكافآت في المواسم والمناسبات (5 مرات) في العام بمبالغ من التمويل الذاتي طبقًا للأرصدة والإمكانيات المادية المتاحة.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الأصناف الراكدة طبقًا لما جاء بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2015م والكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016م، وتم إرسالها إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية والمشاركة في لجنة الممارسة المحدودة رقم (3) لسنة 2017م لبيع ورق الدشت.

وتم التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالتخلص مــن أصناف الخردة والكهنة على مستوى قسم تعليم بنها والعمل على تشكيل لجنة مكافحة الفساد وتشكيل لجنة للإشراف على تنمية موارد المستشفيات الجامعية ، وتفعيل حساب تبرعات المستشفيات الجامعية برقم 99999 بالبنك الأهلى بجميع فروعه.

إلى جانب ذلك، فيجرى حاليا استكمال إنشاءات المؤسسات التعليمية القائمة وتطويرها لتلبي احتياجات الجامعة وكلياتها، مع إنشاء مؤسسات تعليمية ومراكز خدمية متنوعة بأرض الجامعة بمدينتي بنها والعبور، وتطوير منظومة المدن الجامعية وإنشاء وحدة لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها وتوقيع عقد خدمات أعمال النظافة لإدارة الجامعة مع جهاز المشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ماذا عن عن ميكنة العمل بإدارات الجامعة وربطها بالكليات؟

الجامعة حريصة على تطوير العمل الإداري، حيث يجرى حاليا استكمال ميكنة الإدارات واستخدام برنامج الاتصالات الإدارية للعمل على توفير بيئة اتصالات متكاملة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وميكنة المستشفيات الجامعية لتحقيق رضا المستفيدين من الخدمة المقدمة.

كما نسعى إلى تطبيق الأرشفة الإلكترونية في جميع إدارات الجامعة لتحقيق سرعة الأداء وإنجاز الأعمال، مما يؤدي إلى تعويض النقص في الجهاز الإداري وخلق نظام فعال للأرشفة الإلكترونية لجميع القرارات والقوانين سواء الداخلية والخارجية، كما أنه يحقق ترشيد الإنفاق نظرًا لتقليص الاستخدام الورقي.

ونجحت الجامعة فى تطبيق نظام الفاروق للمرتبات بالاستحقاقات بجميع كليات الجامعة ونجح بنسبة 100%، وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GFMIS) بجميع الوحدات الحسابية بالجامعة ونجح بنسبة 100%.





وكيف يتم اختيار القيادات الإدارية؟

منذ اليوم الأول، حرص الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة وكلياتها، كما أن الكفاءة هى معيار تعيين أي قيادة بالجامعة، ويتم الاختيار من خلال لجنة محايدة من الخارج تتسم بالشفافية والنزاهة على أعلى المستويات.



إلى جانب ذلك، تم إصدار قرار لترقية 3600 موظف من العاملين للدرجة الوظيفية الأعلى ممن استوفوا المدة القانونية للترقية، كما تم إصدار قرارات تسوية 360 موظفا وعاملا حاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، فضلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعى من نوفمبر الماضى.

وماذا عن تطبيق الجودة الإدارية داخل الجامعة؟

الجامعة حاصلة على شهادة الآيزو 9001 - لسنة 2015 وهناك زيارة حاليا من الشركة المانحة للشهادة للجامعة، حيث تعد هذه الزيارة هى الثالثة لمتابعة وتجديد شهادة الآيزو، وهو ما يؤكد تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة ومواكبة متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، كذلك حققت الجامعة طفرة كبيرة وحققت مراكز متقدمة فى التنصيفات الدولية المختلفة.