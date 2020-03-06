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اقتصاد

فى 7 نقاط.. خطوات ونصائح لامتلاك منزل جديد.. خدمات

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
شراء منزل جديد من بين الأمور الهامة فى حياتك والتى لا تتكرر كثيرا لذا يقدم موقع صدى البلد الإخبارى عدة نصائح لقرائه لاتباع أفضل خطوات ممكنة للحصول على مسكن مناسب لاحتياجاتك بشكل دائم.

النصيحة الأولى : التفكير طويلا وجيدا
يجب أن تحدد احتياجاتك الأساسية من المنزل وهل غرضك من تملكه السكن أو الاستثمار ومراعاة توفر الخدمات الأساسية والضرورية فى الحى الذى تبحث عن وحدة سكنية به "مثل المدارس والخدمات والمناطق التجارية المتنوعة والخدمات الطبية وخطوط المواصلات"، والتفكير جيدا فى مدى مناسبة المنزل للأطفال فى حالة وجود أطفال بمراحل عمرية مختلفة.

النصيحة الثانية: زيارة الموقع المراد الشراء به عدة مرات
وذلك للتعرف على المميزات والعبور بشكل عملى وعلى أرض الواقع، والاحتكاك بالمكان ومعرفة تفاصيله وتوقع مستقبله هل سيكون حي هادئ أو شعبي ؟

النصيحة الثالثة: هناك دائما منزل أفضل وأقل فى السعر
فى حالة استقرارك على منطقة محددة وحى معين ، يجب أن تعلم أن هناك دائما عروض أفضل للشراء وسعر أقل مما وجدت، ويتطلب الحصول علي العروض الأفضل بحث أكثر والتواصل مع المالك الذى ستشترى منه الوحدة بشكل أقوى خاصة لو سيتم الحصول على الوحدة بطريقة السداد الفورى أو بأقساط على مدة قصيرة.

النصيحة الثالثة: ضع ميزانية محددة
بحيث تكون مناسبة لظروفك المالية ولا تحملك بأعباء أقساط كبيرة لمدة طويلة أو فائدة بنكية ضخمة لا تتناسب مع دخلك الحقيقي وظروفك المالية، خاصة فى حالة تحملك لعبء أسرة ومصروفات دراسية وغيرها من الالتزامات المالية المتنوعة.

النصيحة الرابعة: ضع ميزانية للأثاث المناسب للمنزل
يجب أن تحدد هل ستقوم بنقل أثاثك القديم للمنزل الجديد، أم تقوم بشراء أثاث جديد، وفى الحالة الثانية يجب أن تحدد المبالغ التى تستطيع أن تنفقها على بند الأثاث ونوعه.

النصيحة الخامسة: قيمة الإصلاحات التى يحتاجها المنزل
فى حالة شراء وحدة لتسكنها وكانت مشغولة قبلك، يجب أن تتأكد من سلامة الوحدة وعدم وجود تلفيات جراء السكن السابق لها، ويجب أن تتفاوض مع المالك الحالى لتحمل جزء كبير من تكلفة الإصلاحات المطلوبة.

النصيحة السادسة: الوضع القانونى للوحدة
يجب التأكد من الموقف القانونى للوحدة وسلامة العقود وتسجيلها بالشهر العقارى وموقف المرافق العامة والخدمات وتوافرها بالوحدة، والتأكد من عدم وجود أى مديونيات على الوحدة سواء لفواتير المياه والكهرباء والغاز.

النصيحة السابعة: الاحتفاظ بجزء من المال لمواجهة أى مشكلة
يجب أن تبقي جزء من المال منفصل تحت حساب المشكلات المفاجئة التى قد تظهر بعد انتقالك إلى المنزل، أو أى رسوم إدارية مطلوبة للوحدة ونقل ملكيتها أو مصروفات مطلوبة للمسكن بشكل عام.
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