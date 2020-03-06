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رياضة

خطوة جديدة من الاتحاد العربي لكرة القدم لمواجهة فيرس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد العربي لكرة القدم، يدرس نقل مباراة نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، من العاصمة المغربية "الرباط".


تأتي هذه الخطوة بعدما قررت المغرب إقامة جميع مباريات كرة القدم بمختلف المسابقات المحلية والافريقية والعربية بدون حضور جماهير حتى إشعار آخر، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية للحد من إنتشار فيروس كورونا في البلاد.


وحدد الاتحاد العربي 18 أبريل المقبل موعدًا لإقامة نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" في مجمع "الأمير مولاي عبدالله".

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