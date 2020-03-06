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مرأة

توقفي عنها.. 4 عادات غير متوقعة تضر بأسنان الطفل

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:02 م
صحة اسنان الطفل
صحة اسنان الطفل
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حياة عبد العزيز
صحة الطفل ضرورية لاسيما في الفترة الأولى من حياته لأنها تعد من أهم الفترات التي تبنى عليه صحة الطفل الجسمانية.

وهناك بعض العادات ضارة بصحة أسنان الطفل يجب توقف عنها فورا، فتعرف عليها خلال السطور التالية وفقًا لموقع "allsmileskids"

- الرضاعة المتأخرة أثناء الليل تضر بصحة أسنان الطفل، فإن حليب الأم يحتوي على سكر يساهم في تسوس الأسنان، لأنه يتراكم بين أسنان الطفل أثناء النوم.

- شرب المشروبات الغازية بعد ظهور اسنان الطفل تضر بصحة أسنانه، فيجب الابتعاد عنها.

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- معجون الأسنان يعتبر من أبرز الأشياء ضررا على صحة أسنان الطفل، فعند بلعه يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء أو بنية في الأسنان.

- مص الإبهام من العادات السيئة ايضا عند الطفل، فهي تؤدي إلى اختلال الأسنان. 
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