AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أغنية زملكاوي لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجي التونسي

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:25 م
صدى البلد
Advertisements
تونس - خاص صدى البلد
تحركت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى ملعب رادس بتونس، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وحرص مسئولو بعثة نادي الزمالك على تحرك البعثة على أنغام أغنية زملكاوي، الخاصة بقناة نادي الزمالك وذلك لإلهاب حماس اللاعبين قبل انطلاق المباراة.

ويواجه الزمالك، الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 3-1 باستاد القاهرة.

وشهدت البعثة، تأمينا شديدا من جانب قوات الأمن التونسية، خاصة وأن المباراة تتزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في تونس في محيط السفارة الأمريكية.

وفي الإطار ذاته نشرت السفارة الأمريكية في تونس، تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، ذكرت فيها أن الأمن التونسي يتعامل مع حادث تفجير انتحاري في محيطها.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول.

ونصحت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.

وأصيب 5 على الأقل من أفراد الأمن التونسي جراء التفجير الانتحاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفجير انتحاري في تونس..السفارة الأمريكية تنصح بالابتعاد عن محيطها

اللقطات الأولى للتفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية في تونس.. فيديو

الشرطة التونسية: منفذ التفجير الانتحاري حاول اقتحام السفارة الأمريكية

بعد تفجير انتحاري.. اشتباه بوجود سيارة مفخخة بمحيط سفارة أمريكا في تونس

بعد تفجير انتحاري.. الجيش التونسي ينتشر بمحيط السفارة الأمريكية

مقتل إرهابيين نفذا تفجيرا انتحاريا بمحيط السفارة الأمريكية في تونس

ترشيحاتنا

تمرد بعض لاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي .. تفاصيل

ارتفاع كبير لـ أسعار الذهب في مصر.. والجرام يقفز 14 جنيها

ميجان ميركل تودع بريطانيا بإطلالة جديدة.. صور

رسميا.. 3 دول تتقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

مارسا الشذوذ معه وصوراه عاريًا.. إعدام سائق وعامل قتلا صديقهما بقليوب

هالة زايد تصل المكان والسفينة قيد الاحتجاز.. صدى البلد يكشف مصير المصابين بـ كورونا على متن باخرة سياحية بالأقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد طرح megane turbo.. صور

هنتعشى إيه النهاردة؟.. البطاطس الهندية مع سلطة البيض بالخضراوات

ميجان ميركل تودع بريطانيا بإطلالة جديدة.. صور