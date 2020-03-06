أغنية زملكاوي لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجي التونسي

تحركت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى ملعب رادس بتونس، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.





وحرص مسئولو بعثة نادي الزمالك على تحرك البعثة على أنغام أغنية زملكاوي، الخاصة بقناة نادي الزمالك وذلك لإلهاب حماس اللاعبين قبل انطلاق المباراة.





ويواجه الزمالك، الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 3-1 باستاد القاهرة.





وشهدت البعثة، تأمينا شديدا من جانب قوات الأمن التونسية، خاصة وأن المباراة تتزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في تونس في محيط السفارة الأمريكية.





وفي الإطار ذاته نشرت السفارة الأمريكية في تونس، تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، ذكرت فيها أن الأمن التونسي يتعامل مع حادث تفجير انتحاري في محيطها.





ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول.





ونصحت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.



