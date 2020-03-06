رد مؤثر من سائقة الميكروباص على وزيرة الصناعة بعد هدية الرئيس.. شاهد

قالت رانيا محمد سائقة الميكروباص الذي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيارة، إنها سعيدة جدا من استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلبها وتشكره جدا على موقفه الإنساني معها.





وشكرت رانيا محمد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قائلة "بجد أنتى أمي..وبجد متشكرة جدا وربنا يبارك في حضرتك".





ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الاستجابة لمطلب سائقة الميكروباص رانيا محمد يكون نموذجا من نماذج كثيرة جدا ولكن لن يتم الإعلان عنها.





وأضافت الدكتورة نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن من يرغب فى العمل وإتاحة فرصة له لا تتأخر الدولة فى مساعدته والقيادة السياسية والرئيس يعملون دائما على تشجيع المواطنين على العمل.





وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتواصل معها بعد عرض التقرير التليفزيوني الخاص بـ سائقة الميكروباص وأمر بإعطائها ميكروباص جديد تشجيعا لها.





وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أنها تواصلت مع سائقة الميكروباص لكي تتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكي تتم الإجراءات المطلوبة فورا لتتسلم الميكروباص الجديد، مشيرة إلى أن سائقة الميكروباص ستتسلم الميكروباص فى وقت قصير جدا.





وأشارت إلى أن الدولة تحتضن كل من يريد العمل وتساعده فى إيجاد فرصة عمل مناسبة، مضيفة أن المرأة المصرية بطبيعتها تكون قوية سوءا داخل مصر أو خارجها، وأن جهاز تنمية المشروعات يعمل دائما على مساعدة المرأة وتمكينها اقتصاديا.







