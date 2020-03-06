قبل مباراة صن داونز.. سجل تاريخي صادم للأهلي أفريقيا خارج أرضه





ويدخل الأهلي اللقاء بأفضلية، بعد فوزه في مباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي على استاد القاهرة بهدفين نظيفين، أحرزهما لاعبه التونسي علي معلول، لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام فريق صن داونز العنيد، على ملعب لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا.





صعوبة المباراة أيضًا تتمثل في تنقل الأهلي خارج الديار المصرية، فالفريق واجه صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، في فرض سيطرته وتحقيق الانتصار على فرق القارة في عقر دارهم، على عكس السنوات الخوالي والتي كان الأهلي فيها مرعبًا لكل ما هو إفريقي داخل وخارج أرضه.





ونستعرض في هذا التقرير مشوار الأهلي في البطولات الإفريقية عندما يلعب خارج أرضه في السنوات الأخيرة.





2014





سنبدأ في سرد الإحصائيات من بعد آخر بطولة لدوري الأبطال توج بها الأهلي، وهي في عام 2013، ففي بطولة عام 2014، خسر النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز في ذهاب دور الـ 32 في تنزانيا بهدف نظيف، لكنه فاز بمباراة العودة ليتأهل لدور الـ 16، ليخسر أمام أهلي بنغازي الليبي في ليبيا وفي مصر، ليودع البطولة لكأس الكونفدرالية.





وفي كأس الكونفدرالية، واجه الدفاع الحسني الجديدي، فاز عليه في مصر، وخسر 2-1 في المغرب، لكنه تأهل بمجموع المباراتين لدور المجموعات، والذي لم يحقق الفوز فيه في أي مباراة خارج أرضه، حيث تعادل مع النجم في تونس وسيوي سبور في كوت ديفوار، وخسر أمام ناكانا في زامبيا، لكنه تأهل لنصف النهائي ليواجه القطن الكاميروني في دور نصف النهائي، ليحقق الأهلي أخيرًا الانتصار خارج ملعبه بهدف نظيف، و يفوز في مصر ليتأهل للنهائي لمواجهة سيوي سبور الإيفواري.





وفي كوت ديفوار خسر الأهلي بهدفين مقابل هدف، وفاز هنا بهدف عماد متعب التاريخي، ليتوج بلقب كأس الكونفدرالية، لكن بانتصار وحيد فقط خارج الديار.





الأهلي خاض 8 مباريات خارج الديار في عام 2014 إفريقيًا، حقق الفوز في مباراة وحيدة فقط، وخسر في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين.





2015





وفي عام 2015، فاز الأهلي على الجيش الرواندي ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 من دوري الأبطال، ليواجه المغرب التطواني في المغرب في دور الـ 16، ويخسر أمامه، ثم يودع البطولة من مصر بعد الخسارة بضربات الترجيح، ليذهب للكونفدرالية.





وفي الكونفدرالية، واجه الأهلي نظيره النادي الإفريقي التونسي، فاز في مصر 2-1، وخسر في تونس بنفس النتيجة، ليحتكما لضربات الترجيح والتي انهاها الأهلي لصالحه ليصعد لدور المجموعات.





وفي دور المجموعات، فاز الأهلي على الترجي في تونس وتعادل مع الملعب المالي في مالي، وخسر أمام النجم الساحلي في تونس، ليتأهل لدور نصف النهائي، ويصطدم بأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ليخسر أمامه ذهابًا وإيابًا ويودع البطولة.





عام 2015 كان أفضل من سابقه خارجيًا برغم خروج الأهلي من البطولة، حيث خاض الأهلي 7 مباريات، فاز في مباراتين، وخسر في 4 مباريات، وتعادل في مباراة.





2016





وفي عام 2016، خرج الأهلي من دور المجموعات، لبطولة دوري الأبطال، لكنه على الرغم من ذلك لم يخسر سوى في مباراة وحيدة في تلك البطولة خارج أرضه أمام زيسكو الزامبي، وتعادل في 3 مباريات، وفاز في مباراة أمام الوداد في المغرب





2017





وفي عام 2017، تم تغيير نظام البطولة، ليصبح دور المجموعات هو دور الـ16، ليبدأ الأهلي البطولة بتخطي عقبة بيدفست الجنوب إفريقي، بعد الفوز عليه في مصر والتعادل خارج الأرض، لتضعه القرعة مع القطن الكاميروني والوداد المغربي وزاناكو الزامبي.





حقق الأهلي الفوز في الكاميرون، وخسر في المغرب، وتعادل في زامبيا وتأهل لدور ربع النهائي، لملاقاة نادي الترجي، ليتعادل معه في مصر، ويفوز عليه في تونس، ويتأهل لملاقاة فريق تونسي آخر وهو النجم الساحلي.





أمام النجم خسر الأهلي في تونس، لكنه رد بسداسية في مصر، ليتأهل لملاقاة الوداد مرة أخرى، ليخسر أيضًا في المغرب ويهدي البطولة للوداد.





خاض الأهلي خارج الديار في عام 2017 7 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر في 3 مباريات.





2018





وفي بطولة عام 2018 من دوري الأبطال، فاز الأهلي ذهابًا وإيابًا على مونانا الجابوني في دور الـ32، وخسر كامبالا في أوغندا، و فاز على الترجي في تونس تاونشيب في بوتسوانا في دور المجموعات، ليتأهل لدور ربع النهائي.





وفي دور ربع النهائي تعادل مع حوريا الغيني في غينيا وفاز عليه في مصر، متأهلًا لنصف النهائي، ويفوز على وفاق سطيف في مصر ويخسر في الجزائر، لكن الخسارة لم تمنعه من الصعود للنهائي ليصطدم بالترجي التونسي.





وفي مصر فاز الأهلي 3-1، وذهب لتونس ليخسر بثلاثية نظيفة، ويتوج الفريق التونسي بالبطولة.





خاض الأهلي في عام 2018 7 مباريات، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر 3 مباريات





2019





واجه الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا جيما جيفار الإثيوبي، خسر في إثيوبيا وانتصر في مصر متأهلًا لدور المجموعات.





وفي دور المجموعات تعادل الأهلي مع شبيبة الساورة في الجزائر، وخسر أمام سيمبا في تنزانيا وفيتا في الكونغو، لكنه تأهل لدور ربع النهائي، حيث حلت الخسارة الأكبر والأسوأ في تاريخ النادي.





واجه الأهلي صن داونز ذهابًا في جنوب إفريقيا تحت قيادة مارتن لاسارتي، ليخسر في بريتوريا بخماسية نظيفة، لذا فنتيجة الـ 1-0 في مصر لم تكن كافية، ليودع الأهلي البطولة من دور الـ8.





خاض الأهلي في 2019 5 مباريات، خسر 4 وتعادل في مباراة، في العام الأسوأ للأهلي خارج الديار.





2020





وفي 2020، مع السويسري رينيه فايلر، خاض الأهلي الدور التمهيدي أمام اطلع برا لكنه واجهه في المباراتين داخل مصر، لكنه ذهب لغينيا الإستوائية لملاقاة كانو سبورت ليفوز عليه 2-0، ويتأهل لدور المجموعات.





واجه الأهلي في دور المجموعات بلاتينيوم والهلال والنجم ، خسر في تونس وتعادل في زامبيا والسودان، ليتأهل لدور ربع النهائي.





الأهلي خاض في تلك البطولة 4 مباريات خارج مصر فعليًا، فاز في مباراة وتعادل في 2 وخسر في مباراة.





وإذا أردنا جمع المباريات منذ آخر بطولة توج بها الأهلي في دوري الأبطال، سنجد أن الأهلي خاض43 مباراة خارج أرضه في دوري الأبطال والكونفدرالية، فاز في 10 مباريات فقط، وتعادل 12 مباراة، وخسر في 21 مباراة.

يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا السبت، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.