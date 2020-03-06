سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

تواجه سيدة أمريكية من ولاية "فلوريدا" اتهامًا بإهمال طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام، وذلك بعد أن تركت الصبي بمفرده داخل منزل بدون كهرباء أو طعام أو مياه لمدة تسعة أيام، واضطر خلال هذه الفترة إلى الاعتماد على المساعدات التي قدمها له الجيران كي يظل على قيد الحياة.





وألقت السلطات القبض على هذه السيدة "أوتمن لي بيدي"، البالغة من العمر 39 عامًا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين من قيام ضباط شرطة بتفقد حالة الصبي، حيث اتضح لهم أنه يعيش بدون رعاية شخص بالغ وفي ظروف يُرثى لها.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن السلطات احتجزت "بيدي" بسجن مقاطعة "إسكمبيا" بولاية "فلوريدا"، وحددت كفالة لإطلاق سراحها تُقدر بـ5 آلاف دولار، وتم الإفراج عنها بعد يوم من ذلك؛ ولم يتم الكشف عن علاقة الصبي بـ"بيدي" تحديدًا.





وكان أحد شهود العيان قد أخبر السلطات بأن الصبي يعيش بمفرده في منزل بدون كهرباء أو مياه جارية أو طعام، وأنه تمكن من البقاء على قيد الحياة خلال هذه الفترة عن طريق طلب الطعام والمياه من أصدقائه وجيرانه.



