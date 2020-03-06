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أخبار العالم

إصابة مسئول عسكري فلسطيني كبير بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:30 م
علم فلسطين
علم فلسطين
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أحمد محرم
أعلن رئيس القضاء العسكري الفلسطيني في رام الله، عن إصابة المدعي العام العسكري جهاد عوض شوكة، بفيروس كورونا، داعيًا كل من اختلط به لاتخاذ إجراءات الوقاية.

وقال رئيس القضاء العسكري، إنه تم اكتشاف إصابة "شوكة" بفيروس كورونا، حيث أنه "نسيب أحد العاملين في الفندق المحجور عليه في بيت جالا"، مضيفًا، "على جميع الأساتذة المحامين ممن كان لهم قضايا في النيابات العسكريه في أريحا، وجميع الموظفين في القضاء العسكري في أريحا "محاكم ونيابات وموظفين" أن يقوموا بفحص أنفسهم حفاظا على حياتهم وعائلاتهم، مع إبلاغ الاستخبارات لمتابعة وضع المستدعيين كذلك".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اكتشاف 9 حالات إصابة جديدة في بيت لحم ليرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 16 حالة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم يقترب من رقم 100 ألف حالة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا".



وأضاف جيبريسوس خلال الإفادة الصحفية اليومية لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا "نواصل العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم".

ودعا جيبريسوس إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على تطوير اللقاحات المضادة للفيروس.

وتابع جيبريسوس أن هناك وفدا صينيا حاليا في إيران، وأن المنظمة تأمل بأن تؤدي الإجراءات في إيران إلى تراجع انتشار الفيروس.

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