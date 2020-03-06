أخبار الفن.. أحمد آدم يستفز هاني شاكر بـ بنت الجيران.. تفاصيل حب أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





شارك عدد كبير من نجوم الفن في افتتاح أحد المطاعم المملوكة للفنانة روجينا، بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وآخرون.





نشرت النجمة نيكول سابا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها وهيا تردى كمامة وكتبت عليها :"الوقاية خير علاج ، فيروس كورونا "





نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جمعها بالفنانين "إلهام شاهين ، هانى شاكر ، روجينا ، ماجد المصري ، صفية العمرى ، لبلبة " ونجوم أخرى ، وذلك للاحتفال بافتتاح مطعم الفنانة روجينا زوجة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى .



