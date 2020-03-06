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مرأة

دوللي شاهين تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:45 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
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آلاء حسن
شاركت دوللي شاهين، مجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، بإطلالة جريئة.

وظهرت دوللي شاهين، بفستان أسود جريء وساك، ونسقت معه حذاء بكعب، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

واختارت دوللي شاهين، مجموعة فاخرة من الإكسسوارات التي تتناسب مع إطلالتها، فارتدت قرطا له طراز جذاب.

ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
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