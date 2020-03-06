إصابة ربة منزل وزوجها في حريق اندلع بشقتهما بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

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فيما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا باندلاع حريق بوحدة سكنية بالمجاورة 64 بدائرة القسم.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب اندلاع النيران في مطبخ أثناء إعداد ربة المنزل الغداء.

وأسفر الحريق عن إصابة ربة المنزل وزوجها بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهما إلى المستشفيات القريبة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تبين أن الوحدة السكنية بالطابق الرابع عمارة رقم 7 بالمجاورة 64، ملك المدعو "عادل ع " وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.