خالد الشناوي يكتب: د.عبيد صالح وجامعة دمنهور

في ظل تحرك الدولة قدما نحو تحقيق التقدم العلمي والمعرفي الهادف بداية لعهد جديد يحتوي قواعد البحث العلمي البناء نهوضا بكوادرنا العلمية البناءة على أسس من التطور والتقدم والتقنية المعرفية.





وفي ظل خطة الدولة أيضا نحو إسناد المناصب القيادية لجيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية في شتى مفاصل الدولة نحو الريادة والتقدم.





جاء اختيار القيادة السياسية الموفق للمرة الثانية على التوالي للأستاذ الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح رئيسا لجامعة دمنهور ليكمل ما بدأه من تحقيق الطفرة العلمية والفكرية نظرا لكونه شخصية توافقية تحظى باحترام الكبير والصغير داخل الحرم الجامعي ....

عرفته عن بعد وعن قرب فوجدت فيه البساطة والتواضع وحسن الخلق ..

يعمل بروح الفريق ويفتح باب مكتبه على مصراعيه لكل صاحب حاجة أو مظلمه ...

تراه يعمل من أجل صالح طالب العلم أولا وأخيرا رافعا من همم العلماء الأجلاء سدنة العلم بشتى كليات الجامعة المتنوعة.





استطاع بفكرة أن يخلق جوا من التوافق داخل الحرم الجامعي مندمجا وسط طلاب جامعته مواجها لكل فكر متطرف بعيدا عن سماحة الإسلام ووسطيته!

لم يكن الرجل حبيسا أروقة مكتبه في يوم من الأيام بل ميدانيا لأبعد مدى وهذا ما رأيته بصفتي كاتبا قوميا .. يدي وقلمي على نقاط الضعف فأسلط نحوها أيادي التعزيز والدعم وعلى مناحي القوة والإكبار فأشيد بها كي تكون أنموذجا يقتدي به القاصي والداني .





ولما كانت الكلمة أمانة سطرت هنا مقالتي كشاهد على العصر داعما بقوتي الناعمة قامات النجاح في وطني الكبير مصر .





هذا الوطن الذي تآمر عليه المتآمرون وشاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى رايته عالية خفاقة في سماء العالمين .

سيظل هذا الوطن شامخا شموخ الجبال..

عاليا كالشمس في السماء تتفجر من جوانبه أنوار العلم والمعرفة.





ولا شك أن مقياس تقدم الأمم بين الشعوب هو مدى اهتمامها ببحثها العلمي وبما توليه من اهتمام يساعد على الإبداع والابتكار ... فبالبحث العلمي تتقدم الأمم وتنهض الشعوب من كبوتها ....





لقد بات إنشاء مراكز علمية للبحوث المتخصصة، أحد هموم الدول التي دخلت سباق التطور، معتمدة على إسهامات العلماء والمفكرين وطلاب الدراسات العليا، الذين تتوفر لهم الإمكانات والفرص لقراءة المستقبل. لأن علم المستقبليات يتحدد بالمستوى الحضاري لأي مجتمع، ويقاس بمقدار الإنجازات العلمية التي تتحقق وتسهم في حركة التطور، كما أن التقدم العلمي يمكن قياسه أيضًا بمدى تشبع أفراد المجتمع بروح العلم، تفكيرًا وبحثًا وتخطيطًا وإبداعًا.



