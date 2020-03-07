لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور

,





السيارة ماركة لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ ، ويصل موديل 2020 منها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري ويتوفر منها 800 نسخة، وتعمل بمحرِك V12 بقوة 770 حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، وبمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.



تليها بوجاتي فيرون و هي من اصل 14 سيارة فقظ حول العالم التي تصل سرعتها القصوي الي 410 كم في الساعة والتي يصل سعرها الي 24 مليون جنية مصري .

اسطول سيارات شرطة دبي يضم ايضا سيارة بينتلي كونتينتال bentley continental gt و بورش باناميرا porsche panamera و استون مارتن aston martin 77 و هي نسخة من 77 نسخة فقط حول العالم و بي ام دبليو bmw i8 .

يترسخ في اذهاننا ان الشرطة الامريكية تمتلك في اسطولها افخم سيارات علي مستوي العالم لكن الحقيقة غير ذلك بشهادة موسوعة جينيس العالمية، حيث تمتلك شرطة دبي افخم و اسرع سيارات وكانت اخرها سيارة لامبورجيني افنتادور lamborghini aventador