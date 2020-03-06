في اليوم العالمي لها.. سر فوبيا طب الأسنان

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 75% من البالغين في الولايات المتحدة، يعانون من قدر من الخوف فيما يتعلق بزيارة طبيب الأسنان، ومن بين هذه النسبة المئوية هناك ما يقرب من15% من هؤلاء الأشخاص لديهم خوف قوي بما يكفي لاعتبارهم يعانون من رهاب الأسنان، ويخشى هؤلاء الأفراد بشدة أن يتفادوا زيارات الأسنان مما يسبب لهم ضرر.





ووفقًا لموقع gentledental، ليست التجارب الشخصية السلبية هي الطرق الوحيدة التي يمكن أن تنشأ بها رهاب الأسنان فمن الممكن أن يحدث الخوف من خلال تجارب غير مباشرة، تتمثل إحدى الطرق التي يمكن لأي شخص من خلالها الحصول على خوف من طبيب الأسنان في سماع تجربة شخص آخر مؤلمة سيئة، ويتأثر الناس بشكل كبير بما يرونه ويسمعونه فمشاهدة صورة سلبية لطب الأسنان يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على رهاب الأسنان.





رهاب الأسنان، يمكن أن يحدث أيضا إذا كان الشخص لديه تجارب مؤلمة مع الأطباء بشكل عام، و يمكن لبعض الناس أن ينطلقوا من خوفهم بمجرد رؤية طبيب من أي نوع ، أو شم الروائح المرتبطة بالمستشفيات ، أو الخوف من أشخاص يُعتقد أنهم في موقع السلطة.





هناك عدة طرق لعلاج رهاب الأسنان ويمكن أن تتراوح من الأساليب السلوكية إلى الدواء ويعمل علماء النفس وأطباء الأسنان معًا لتزويد المصابين بالأدوات والمهارات اللازمة لمساعدتهم على تعلم كيفية إدارة ومكافحة الخوف، ويحاول بعض أطباء الأسنان مساعدة المرضى عن طريق تعزيز الثقة وتقليل الخوف.