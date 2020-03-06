AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في اليوم العالمي لها.. سر فوبيا طب الأسنان

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:32 م
فوبيا
فوبيا
Advertisements
آلاء حسن
تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 75% من البالغين في الولايات المتحدة، يعانون من قدر من الخوف فيما يتعلق بزيارة طبيب الأسنان، ومن بين هذه النسبة المئوية هناك ما يقرب من15% من هؤلاء الأشخاص لديهم خوف قوي بما يكفي لاعتبارهم يعانون من رهاب الأسنان، ويخشى هؤلاء الأفراد بشدة أن يتفادوا زيارات الأسنان مما يسبب لهم ضرر. 

ووفقًا لموقع gentledental، ليست التجارب الشخصية السلبية هي الطرق الوحيدة التي يمكن أن تنشأ بها رهاب الأسنان فمن الممكن أن يحدث الخوف من خلال تجارب غير مباشرة، تتمثل إحدى الطرق التي يمكن لأي شخص من خلالها الحصول على خوف من طبيب الأسنان في سماع تجربة شخص آخر مؤلمة سيئة، ويتأثر الناس بشكل كبير بما يرونه ويسمعونه فمشاهدة صورة سلبية لطب الأسنان يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على رهاب الأسنان.

رهاب الأسنان، يمكن أن يحدث أيضا إذا كان الشخص لديه تجارب مؤلمة مع الأطباء بشكل عام، ويمكن لبعض الناس أن ينطلقوا من خوفهم بمجرد رؤية طبيب من أي نوع ، أو شم الروائح المرتبطة بالمستشفيات ، أو الخوف من أشخاص يُعتقد أنهم في موقع السلطة.

هناك عدة طرق لعلاج رهاب الأسنان ويمكن أن تتراوح من الأساليب السلوكية إلى الدواء ويعمل علماء النفس وأطباء الأسنان معًا لتزويد المصابين بالأدوات والمهارات اللازمة لمساعدتهم على تعلم كيفية إدارة ومكافحة الخوف، ويحاول بعض أطباء الأسنان مساعدة المرضى عن طريق تعزيز الثقة وتقليل الخوف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابتعد عنها.. أعراض وعلامات تؤكد فشل زراعة الأسنان

بتخافى منهم.. أعراض وأسباب فوبيا القطط

ترشيحاتنا

بعد أزمته الأخيرة.. أحمد العوضى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم.. صور

تطورات في الانتحار الجماعي لطالبات الإعدادية بالشرقية.. تفاصيل

لدي ذهب للزينة ولكن لا أستعمله كثيرا فهل عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب

قاهرة العثمانيين فوق الوفد التركي.. ما رسالة بوتين لأردوغان؟

مارسا الشذوذ معه وصوراه عاريًا.. إعدام سائق وعامل قتلا صديقهما بقليوب

بعد ساعات من زفافها.. سقوط عروس من شرفة غرفة النوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1.30 صباحا//أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد طرح megane turbo.. صور