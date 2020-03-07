دعاء قصير للميت 2020 مكتوب من 5 كلمات من أجمل وأحن أدعية المتوفي

دعاء قصير للميت مكتوب 2020 حيث مازالت نيران الحزن على فراق الأحبة ملتهبة ومتأججة، لأن هذا الميت ترك أحبته في الشهور الأولى من العام الجديد، ولما كان الدعاء للميت وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن دعاء قصير للميت 2020 مكتوب هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره سواء في عام 2020 وفي كل عام سابق أو لاحق، لأن دعاء قصير للميت مكتوب هو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، فمن شأن دعاء قصير للميت أن يملأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، دعاء قصير للميت مكتوب قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.
أجمل وأحن الأدعية للمتوفي
أجمل دعاء قصير للميت يعد أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أحنّ دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي ، والتي قد وردت في الأثر، ويعد من أفضل ادعية للميت ، حيث إنه أجمل دعاء قصير للميت جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .