دعاء قصير للميت 2020 مكتوب من 5 كلمات من أجمل وأحن أدعية المتوفي

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حيث مازالت نيران الحزن على فراق الأحبة ملتهبة ومتأججة، لأن هذا الميت ترك أحبته في الشهور الأولى من العام الجديد، ولما كان

وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن

2020 مكتوب هو أكبر رجاء

للمتوفي

في قبره سواء في عام 2020 وفي كل عام سابق أو لاحق، لأن

مكتوب هو السبيل لإضاءة قبر

المتوفي

وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، فمن شأن

أن يملأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور،

قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.