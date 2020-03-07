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ديني

دعاء قصير للميت 2020 مكتوب من 5 كلمات من أجمل وأحن أدعية المتوفي

السبت 07/مارس/2020 - 08:01 ص
دعاء قصير للميت 2020
دعاء قصير للميت 2020 مكتوب من 5 كلمات
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أمل فوزي
دعاء قصير للميت مكتوب 2020 حيث مازالت نيران الحزن على فراق الأحبة ملتهبة ومتأججة، لأن هذا الميت ترك أحبته في الشهور الأولى من العام الجديد، ولما كان الدعاء للميت وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن دعاء قصير للميت 2020 مكتوب هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره سواء في عام 2020 وفي كل عام سابق أو لاحق، لأن دعاء قصير للميت مكتوب هو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، فمن شأن دعاء قصير للميت أن يملأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، دعاء قصير للميت مكتوب قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

أجمل وأحن الأدعية للمتوفي
أجمل دعاء قصير للميت يعد أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أحنّ دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي ، والتي قد وردت في الأثر، ويعد من أفضل ادعية للميت ، حيث إنه أجمل دعاء قصير للميت جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .

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دعاء قصير للميت مكتوب
دعاء قصيرللميت مكتوب ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء قصير للميت مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء قصير للميت مكتوب هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

أفضل دعاء قصير للميت  ( ادعية للمتوفى )
أفضل دعاء قصير للميت مكتوب هو: «اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»،  وهذه مجموعة من الأدعية للمتوفي ، وهي من قبيل الاسترشاد لكل من يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر المتوفي ، بالحرص على ترديد دعاء للميت قصير مكتوب ويسهل تداوله  عبر الواتس وتويتر .

دعاء للميت 2020
دعاء قصير للميت يأتي ضمن الأعمال الصالحة التى أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل العمل أدومه وإن قل، لذا لا ينبغي أن نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر حيث هم في موضع لا حيلة لهم، خاصة وأن الكتاب العزيز والأثر والسُنة النبوية الشريفة زاخرة بالكثير من ادعية متنوعة للميت وأحسن الأدعية المأثورة للمتوفي ، حتى أنها قطعت الطريق على من قد يتحججون بتسارع العصر ومستحدثاته، ففيها الكثير من دعاء قصير للميت يصلح للتداول بسهولة ويتواكب مع متطلبات العصر.

  •       اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .
  •    اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.
  •        اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.
  •      اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .
  •       الدعاء للميت أجمل وصية وأحنّ دعاء، اللهم ارحم من سبقونا إليك .
  • اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
  • اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
  • اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
  • اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
  • اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه  وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.
  • اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.
  • اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
  • اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
  • اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.
  • اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
  • اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
  • اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
  • اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
  • اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

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