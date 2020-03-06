مدرب الزمالك السابق: الثقة سلاح الفريق أمام الترجي التونسي ..فيديو





وقال مرعي ، عبر قناة الزمالك ، إن الثقة التي يمتلكها فريق الزمالك جاءت بعد تتويج السوبر الإفريقي على حساب الترجي في قطر ، بالإضافة إلى السوبر المصري في أبوظبي ، ويعد الأهلي والترجي من أكبر الفرق في أفريقيا والوطن العربي .





وتابع: ان فريق الزمالك يعرف كيف يفوز في المباريات الكبيرة ، حتى مباراة الترجي فى ستاد القاهرة ، بعد التعادل فى الشوط الأول ، عرف ان يسجل هدفين دون تسرع فى الكرة ، او قلق او توتر ، مثلما كما كان يحدث فى الماضي .





وشدد مرعي على أن مباراة اليوم مختلفة عن لقاء الذهاب ، و سوف يكون هناك اندفاع من جانب الترجي وجمهوره بعد انطلاق صافرة البداية لكي يقدم اى شئ فى أول ربع ساعة من المباراة .













يري عصام مرعي مدرب الزمالك السابق ، أن الزمالك يظهر معدنه القوي في المباريات الكبيرة ، ويعد تلك الفترة الحالية أفضل فترات الفريق من ناحية الثقة التي يمتلكها لاعبو الزمالك .