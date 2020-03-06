رئيس دار الأوبرا يكشف تفاصيل أول حفلة لأم كلثوم بـ الهولوجرام.. فيديو

قال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه ولاول مرة تقام حفلة داخل الأوبرا بتقنية "هولوجرام" فى حفل لأم كلثوم، مضيفا أن خاصية الـ هولو جرام ستبدأ لمدة 12 دقيقة.





وأضاف مجدي صابر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت" للإعلامية رانيا هاشم، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، سيغني فى هذا الحفل اثنتان من ألمع نجوم الاوبرا وهما الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة مي فاروق.





وتابع رئيس دار الاوبرا المصرية، ان خاصية الـ هولو جرام خاصية تقوم بتجسيد أي شخصية تريدها أمامك وهي خاصية معقدة جدا وان التكنولوجيا الخاصة بها تكون عالية جدا.





وأوضح مجدي صابر، أنه كان هناك بروتوكول بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات لتقديم خاصية الـ هولو جرام بداخل دار الاوبرا المصرية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات ستقوم بتقديم المساعدة فى تقديم الالات والتكنولوجيا بشكل عام لدار الاوبرا.





وأشار إلى أنه ستقام حفلة كل شهر لاحد كبار نجوم الفن بشكل عام فى دار الاوبرا المصرية، مضيفا أنه سيتم تنفيذ تكنولوجيا الـ هولو جرام بغرض امتاع الجمهور ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.