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توك شو

سميرة عبد العزيز تكشف كيف أصلحت خطأ فاتن حمامة اللغوي.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:02 م
الفنانة فاتن حمامة
الفنانة فاتن حمامة
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حمزة شعيب
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها كانت معجبة بالفنانة فاتن حمامة وعملت معها في «ضمير أبلة حكمت»، وكانت تراها نموذجا «للمصرية الصح»، وكانت تشاهد كل أفلامها وتقلد ملابسها وقصات شعرها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه عندما عرض عليها التمثيل مع فاتن حمامة «مكنتش مصدقة» وعندما التقت بها في أول مرة مساء يوم التصوير وجمعهما العشاء، مردفة أن الجميع رفض العشاء لأنه كان منشغلا بالنظر لفاتن حمامة.

وتابعت سميرة عبد العزيز أن الفنانة فاتن حمامة أخطأت في كلمة «جدد» لغويا أثناء حديثها مع فريق العمل، وعندما عرضت على فاتن حمامة الخطأ، استجابت للملاحظات اللغوية وعملت بها، ثم قبلتها.

وروت الفنانة كواليس بداياته الرحلة الفنية، قائلة: "إنها من مواليد محافظة الإسكندرية، لافتا إلى أنها بدأت أولى تجاربها الفنية من خلال الإذاعة بالمدرسة الإبتدائية.

وتابعت عبدالعزيز خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"عندى موهبة الإلقاء منذ الصغر، لذلك كان مصدر سعادتى هو الوقوف أمام ميكروفون الإذاعة المدرسية.

وأكملت عبدالعزيز: "وقت دراستي بالثانوية العامة كنت حابة ارسم لانه من ضمن هواياتي، ولكن بالصدفة وجدت فرصة في مسرح المدرسة وقلت للمدرس خدوني معاكم عاوز امثل واجرب".
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