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حوادث

التصريح بدفن 12 جثة في حادث طريق الإسماعيلية الشرقية

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:05 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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انجي هيبة
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بالتصريح بدفن 12 جثمانا من المتوفين في حادث تصادم طريق 36 الحربي الإسماعيلية الشرقية من بينهم أطفال، ضحايا الحادث الذي أصيب فيه 11 شخصا آخرين إثر تصادم سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي عقب العودة من حفل زفاف.  



أشارت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية وباشرها محمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، بحضور محمد مجدي مسؤول تحقيقات النيابة العامة إلى أن الركاب كانوا عائدين من حفل زفاف، ووقع الحادث بطريق 36 الحربي بين سيارة ميكروباص وسيارات ملاكي، أدت إلي وفاتهم جميعا باستثناء الكراسي الخلفية بالميكروباص، واستمعت النيابة الي أقوال المصابين حين تماثلهم للشفاء أنه عقب عودتهم من حفل زفاف ولم يشعروا إلا بوقوع الحادث. 

وأمرت النيابة العامة بفحص السيارات المتسببة في الحادث لمعرفة أسباب وقوعه، وسؤال أهل المتوفين عن معلوماتهم عن الواقعة ، وتسليم الجثامين والتصريح بدفنهم. 

كان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، تلقي إخطارا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز أبوصوير بوقوع الحادث قرب مركز ومدينة أبوصوير علي طريق ٣٦ الحربي الواصل بين مدينة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية علي الفور أمر الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بالدفع ، بـ ١٥ سيارة إسعاف نقلت المصابين لمستشفي الاسماعيلية العام. 

وقام الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية برفع حالة الطوارئ بالمستشفى العام لاستقبال المصابين ودخول بعض الحالات لغرف العمليات لإجراء الجراحة اللازمة، وتنوعت الإصابات بحسب المصادر الطبية إلي كسور مختلفة واشتباه في ارتجاج في المخ.
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