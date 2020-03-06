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حوادث

حبس شقيقين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بطنطا

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:08 م
حبس
حبس
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احمد علي
قرر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حبس شقيقين قاما بالنصب على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهما مقابل الحصول على أرباح ٤ أيام على ذمة التحقيقات.




كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، تلقى بلاغات من ( عدد 7 مواطنين – مقيمين دائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بقيام شخصين شقيقين، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنهما توقفا عن السداد.

أكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام (موظف، سائق "شقيقين" – مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوات المنزلية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2.750.000 إثنان مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه ) مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية بإشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن، أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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