فرقة رضا تفتتح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

قدمت فرقة رضا أولى عروض حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذى يقام فى معبد الأقصر مساء اليوم.





مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يحتفى بالفرقة هذا العام، ويُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنانين مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل، وزينة، والدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي.