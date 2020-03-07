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اقتصاد

841 مليون جنيه مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة منذ بداية العام

السبت 07/مارس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 62.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.7 % والعرب على 9.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 125.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 841.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 120.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 51.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 63.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.8 %و سجل العرب 10.5 %.

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