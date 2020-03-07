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محافظات

مفاجأة سارة لشباب القاهرة يوم 12 مارس .. اعرف التفاصيل

السبت 07/مارس/2020 - 07:37 ص
فتاة -أرشيفية
فتاة -أرشيفية
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عبد العزيز جمال
كشفت محافظة القاهرة عن إقامة منتدى التوظيف الثاني تحت عنوان " مفهوم جديد للمشاركة من أجل التنمية وريادة الأعمال" .

وأكدت المحافظة أن المنتدى يكون في الفترة من 12 وحتى 14 مارس بحديقة الجزيرة بالأوبرا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأضاف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الملتقى يضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والأدوية والأمن والحراسة والنظافة ، إضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى بالشراكة المصرية السعودية .. مشيرًا إلى أن هذه الشركات تقدم للشباب فرص عمل مرتبات مجزية ، الى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم ، والتأمين ضد الحوادث .

وأشار المحافظ إلى أنه يشارك بالملتقى أيضًا مجموعة من كبرى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية مجانية في مجالات المبيعات والتسويق الالكتروني والحاسبات والشبكات والبرامج ، إلى جانب تأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإعداد القادة وإدارة الأزمات .

جدير بالذكر أن  محافظ القاهرة افتتح  ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان " استثمار الشباب " بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف ، ومعرض يضم 41 مشروعا منتجا مقاما بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيعى لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم ، وذلك يوم 3 فبراير الماضي.

وأكد المحافظ أن هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالشباب، ولخلق قنوات اتصال بين الشباب والقيادات المختلفة سواء كان جهات تنفيذية أو رجال أعمال والعمل على تأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة، مشيرا إلى أن الملتقى يوفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب في مختلف القطاعات.


جدير بالذكر أن جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة، مول مشروعات الشباب بقيمة 386 مليون جنيه خلال عام 2019 .

كما قدم حزمة من التدريبات للشباب على الأعمال اليدوية والصناعات الصغيرة لفتح أسواق جديدة للعمل، خاصة بحى الزاوية الحمراء لكثرة الأسر الفقيرة بها.
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