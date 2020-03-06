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أصل الحكاية

قاضي الأوقاف والمواريث السعودي: لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بكورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:03 م
قاضي الأوقاف والمواريث
قاضي الأوقاف والمواريث السعودي
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محمود نوفل
شدّد قاضي الأوقاف والمواريث السعودي في القطيف، الشيخ عبدالعظيم المشيخص، على أنه لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بفيروس كورونا.

وأكد ضرورة التعامل مع كافة الأمراض السارية والأوبئة على أنها مرض خطير، مع ضرورة الالتزام بما يرد من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات وقائية.

وأشار "المشيخص" إلى أنه لا يجوز للمريض الذي في مرضه عدوى أَن يبقى في محيط أسرته ومجتمعه؛ مما يسبب نقل العدوى للآخرين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة الحكومية.

وقال قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف، خلال حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: "عندما أصدرتْ وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية، قرارَ منع الوصول إلى الأماكن المقدسة؛ فلا شك ولا ريب بأنه قرار صائب، باعتبار شبهة وجود المرض في أي منطقة من المناطق يتوجّب عَلينا شرعًا، ومن أوجب الواجبات أن نأخذ الحذر من سريان هذه الأمراض، وأن نبادر للعلاج منها، وأن نحصّن الذين لم يصابوا بها".

وأضاف: "لا شك أن القرار يبنى على الأمور الشرعية والنظامية، وهذا فيه حفظ للمواطن والوطن من تفشّي المرض السائر في أي مكان، وحتمًا أنه من القرارات الصائبة".

وتابع الشيخ عبدالعظيم المشيخص: أنه "يجب على المواطن أن يمتثل لأوامر الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الحج والعمرة، أو وزارة الشؤون الإسلامية أو الإعلام أو الصحة".

وأوضح أن المواطن ينبغي عليه أن يتابع ويلتزم، ولا ينظر للأمور نظرة بسيطة وقاصرة، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية لديها نظرة شاملة وإحاطة تامة بما يجري داخل البلد، فواجب علينا شرعًا وعقلًا أن نتابع هؤلاء الناس وأن نلتزم بآرائهم وتوجيهاتهم.
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