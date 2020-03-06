عادل مبروك يكتب: نرمين والشياطين

اختارت نرمين وبكامل إرادتها الحرة ودون الضغط عليها من أحد أن تترك حياة الأسرة الدافئة وسط الأهل والأخوة والأخوات أن تلقي بنفسها في أحضان شيطان من بني الإنس وحاربت من أجله القريب والغريب.





ظنت أنها تخطت حدود الدنيا وأقبلت علي الجنة ونعيمها مع الشيطان الذي رسم لها طريق من الوهم والخيال الزائف..وما هي إلا شهور قليلة وظهر الشيطان علي حقيقته وكشر عن أنيابه وكشف الوجه الحقيقي لشخصيته الشيطانية المتمثلة في الحيل والألاعيب الدنيئة والابتزاز المادي والمعنوي للمسكينة نرمين التي أفاقت من غفلتها ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن أصبح لها ذرية من صغار الشياطين والأبالسة..ضاقت نرمين ذرعا من حياتها..اصبحت سوداء داكنة..اغلقت في وجهها جميع الابواب التي كانت مفتوحة في الماضي..تسقط نرمين..تدخل في غيبوبة طويلة تري من خلالها وجه مألوف لديها..تساله في ذهول.





نرمين..انت مين..شكلك مش غريب عليا..حاسة اني اعرفك

الماضي..انا الماضي..الماضي اللي رفضتيه واخترتي انك تعيشي في المستقبل

نرمين..كنت غلطانة ومتسرعة..وماكانش عندي اي اختيارات

الماضي..انتي اللي اختارتي تبيعي اهلك واحبابك وتسلمي نفسك للشيطان

نرمين..ماكنتش اعرف..صورلي النار علي انها جنة وانا صدقته وده بعد ما فقدت اعز الناس

الماضي..وهو كل من فقد عزيز عليه يسلم نفسه للشيطان ويعيش في احضانه..ويخلق ذرية جديدة من الشياطين

نرمين..كان نظري محدود..حبيت اعيش اللحظة من غير ماعمل حساب للغد..ارجوك انقذني..رجعني للماضي من جديد

الماضي..للاسف..الماضي مات وانتهي ومابيرجعش تاني

نرمين..يعني ايه..انا عايزة اغير من حياتي..عايزة اعيش في الماضي الجميل

الماضي..قولتلك الماضي انتهي

نرمين..والحل ايه..مافيش فايدة

الماضي..انقذي نفسك..ساعدي نفسك..زي ماختارتي المستقبل وضيعتي الماضي حاولي تعيشي الواقع والحاضربنظرة جديدة ولو لاخر نفس في حياتك

نرمين..بس انا عايزاك انت..عايزة الماضي

الماضي..انا مجرد ذكري..حاولي تعيشي علي اجمل ما فيها

نرمين..ازاي

الماضي..ابدئي بنفسك..غيري من اسلوب حياتك..كوني صادقة مع من حولك..اياكي والكذب والافتراء..كوني علي قدر كلمتك حتي لا تخلفي وعودك

نرمين..ولو ماقدرتش اعمل كل ده

الماضي..يبقي هاتفضلي عايشة في الغيبوبة وعمرك ما هاتصحي منها لانك للاسف عايشة مع الشيطان..بعد اذنك

نرمين..هاتروح فين

الماضي..راجع لمكاني الجميل

نرمين..خدني معاك..ارجوك

الماضي..ماقدرش..انا ماضي..انا ذكري

نرمين..ارجوك..انقذني..

تصرخ صرخة قوية..تفيق من غيبوبتها لتجد نفسها وسط الشيطان والابالسة المحيطين بها من كل جانب..تنسي الحلم الجميل وتستمر في حياتها بل مبالاة وتختار نرمين ان تكمل حياتها مع الشياطين.



