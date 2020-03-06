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أخبار العالم

مديرة مدرسة بالسعودية تتسبب في شلل طالبة والسبب شعرها.. تفاصيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:10 م
وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
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محمود نوفل
تصدر وسم بعنوان "مديرة تتسبب بقتل طالبة " موقع التدوينات القصيرة " تويتر" حيث تفاعل العديد من رواد الموقع مع الهاشتاج معبرين عن غضبهم وإنزعاجهم من شلل الطالبة .

وتفاعل مع الهاشتاج حساب لشخص قائلا " قائدة مدرسة قامت برش مادة كيميائية على شعر طالبة في المرحلة المتوسطة؛ بحجة إزالة صبغة شعر قد وضعتها الطالبة، وأدى الرش إلى نقلها للمستشفى وتشنج رجلها، ومغردون يطالبون بحق الطالبة ومعاقبة القائدة.".

كما غردت نوال المطيري قائلة : تستاهل الفصل والسجن هالمجرمة حياة البنت بخطر بسبب عدم احترام حريات الطالبات كل انسان حر بمظهره وتصرفاته مالم يضر تصبغة تحلقه مالكم دخل!! مديرات المدارس اغلبهم فكرهم صحوي متطرف يتدخلون بخصوصية الطالبة ومظهرها واذا تصلي واذا تلبس العباية الي تعجبهم ولالا".

ويُشار الي ان طالبة في الصف الثاني متوسط في إحدي المدارس السعودية كانت صابغه شعرها مما جعل المديرة ترش عليها بخاخ كيميائيا بحجة ازالة الصبغه حيث أدى ذلك الى اغمائها ولم يتم اسعافها، حتى انتهى الدوام واخذها والدها للمستشفى مباشره، واصيبت احدى قدميها بتجلط مما جعلها متشنجه ولا تستطيع المشي عليها.
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