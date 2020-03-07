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منوعات

لمحبي الطبخ.. جائزة 10 آلاف ريال سعودي لمن يطبق هذه الوصفة #ملفيه_بن_قاسم

السبت 07/مارس/2020 - 01:31 ص
ملفيه بن قاسم
ملفيه بن قاسم
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عزة عاطف
تصدر شيف سعودي تريند مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما نشر مقطع فيديو أعلن فيه عن جائزة خيالية لمن يطبق وصفة حلويات نشرها على حسابه الشخصي في سناب شات.

تصدر هاشتاج #ملفيه_بن_قاسم مواقع التغريدات تويتر بعدما ظهر الشيف السعودي «بن قاسم» في مقطع فيديو يقوم بعمل وصفة طبخ جديدة وطلب من متابعيه نشر فيديو لهم أثناء تطبيقها.

وفكرت الجائزة التي أعلن عنها بن قاسم مواقع التواصل، إذ أعلن عن ١٠ آلاف ريال سعودي لمن يطبق وصفته بالشكل الصحيح، وهو ما حمس المستخدمين لتداول للقصة ومحاولة تقليد الوصفة التي أعلن عن مكوناتها.

قام بن قاسم خلال بصنع حلوى «الملفيه»، وطلقها بطريقة معينة كتب فوقها *أريدها هكذا*، وهو الأمر الذي دفع المستخدمين في محاولة تجريبها، فبعضهم فشل وبعضهم أخرجها بشكل مقارب.

تضمنت وصفة ملفيه بن قاسم استخدام البوب كورن "الفشار" كطبقة أخيرة بعد استخدام الكريمة والكراميل للتزيين، حيث كان تطبيق الفشار في الوصفة هو الأمر الجديد كليًا والذي أعطاها نكهة مختلفة.
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