مستقبل وطن ينظم ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ كفر الشيخ.. صور

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية حول مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنظمها أمانة المشروعات بالمحافظة، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.





جاء ذلك في إطار دور الحزب المجتمعي في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لرفع المستوى الاقتصادي لهم.





أدار الندوة خميس عابوه، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأمانة محافظة كفر الشيخ، وشارك فيها العميد همام جودة، أمين الحزب بمركز قلين، وأمناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقسام، وبعض الأمناء النوعيين وأعضاء الحزب.





وقال عابوه، إن الندوة وغيرها من الندوات التي عقدت بعدد من مراكز المحافظة جاءت لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الحديثة.





وأضاف، أن الفترة القادمة سيتم فيها عقد دورات تدريبية للشباب يحاضر فيها أساتذة متخصصين من كلية التجارة ومن المراكز المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز تحديث الصناعة، وسيحصل الدارس على شهادة معتمدة في مجال الدراسة.





وتابع، بعدها تأتى مرحلة التوجيه والتنفيذ وسيتم العمل فيها على مساعدة الشباب على تمويل مشروعاتهم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه من أجل إنشاء مشروعه الخاص.





ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الظروف الاقتصادية للشباب كخطوة هامة على طريق تحقيق التنمية الشاملة في مصر.



