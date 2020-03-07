150 جنيها للمتر.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بالخليفة





وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و 600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.





وفي حي الخليفة .. جاءت الأسعار كالتالي:

- منطقة "أ" مثل الحلمية وسوق السلاح ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 300 جنيه للسكني و800 للتجاري و 350 للإداري و300 للصناعي).





- منطقة "ب" وتضم السيدة عائشة والمحجر ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 250 جنيه للسكني و 500 للتجاري و 300 للإداري و250 للصناعي).



