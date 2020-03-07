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محافظات

150 جنيها للمتر.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بالخليفة

السبت 07/مارس/2020 - 04:26 ص
أسعار التصالح في
أسعار التصالح في مخالفات البناء بالخليفة
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و 600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

وفي حي الخليفة .. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" مثل الحلمية وسوق السلاح  ،  جاءت أسعار التصالح في المتر ( 300 جنيه للسكني و800 للتجاري و 350 للإداري و300  للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم السيدة عائشة والمحجر  ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 250 جنيه للسكني و 500 للتجاري و 300 للإداري و250 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع المطلة على الاوتوستراد ، جاءت أسعار التصالح في المتر (150 جنيه للسكني و 200 للتجاري و 150 للإداري و150 للصناعي ).
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