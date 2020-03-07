آلاف الشقق للشباب وخدمات متكاملة.. المنصورة الجديدة حلم يتحقق

تعد المنصورة الجديدة من اهم المشاريع القومية لمحافظة الدقهلية حيث اصبحت واقعا واملا لابناء الدقهلية خاصه الشباب الذين يسعون لحياة جديده وتكوين اسرة وايجاد عملا حيث لاقت اعجابهم وقرروا شراء شقف بالتقسيط والعمل بها وقت الانتهاء من كافه الخدمات والانتهاء من تشطيب جميع الشقق بها.



وتمتاز المنصورة الجديدة بموقعها الفريد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بطول ١٥ كم. حيث تربط المنصورة الجديدة بين الدقهلية وكفرالشيخ، ودمياط اضافة الى انها تستوعب اكثر من مليون نسمه.



وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة و المشرف على المنصورة الجديدة،



انه تم إنشاءالمنصوره الجديدة طبقا لقرار جمهورى رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٧ وذلك بناءا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك على عدة مراحل، حيث بلغت تكلفة الأولى ما يقارب ٤٩ مليار جنيه.

وبلغ حجم استثمارات مشروعات الإسكان بلغ نحو ١.٦٦٥ مليار جنيه، كما يتضمن تنفيذ العديد من وحدات سكنية بمشروع عمارات «سكن مصر» التى بلغت نسبة إنجازها ٩٥،% و١١٢٣٢ وحدة بعمارات مشروع «جنة» كما تم إنجاز ٧٠٪ من الفيلات



وأضاف "رجب" بان حجم قطاع البنية التحتية والمرافق تعدى مليار جنيه، حيث يتضمن تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر على مساحة ٢٢ فدانا فى أقصى غرب المدينة.



وأضاف أنه تم الانتهاء من الكورنيش الشرقى ، والذى يشمل كافتيريات وممشى مميز وملاعب وأماكن للترفيه و ألعاب الأطفال مضيفا بانها ستصبح مدينة شامله بها كل الأمكانيات التى تتيح العيش فيها والعمل ايضا كباقى المدن.



