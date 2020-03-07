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حوادث

تطوير طريق الإسماعيلية الصحراوي.. الخريطة المرورية للتحويلات والطرق البديلة

السبت 07/مارس/2020 - 07:30 ص
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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مصطفى الرماح - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إجراء تحويلات مرورية هامة بسبب تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، فى إطار خطة تطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومى للطرق والذى توليه الدولة إهتمامًا بالغًا. 


وقالت الإدارة العامة للمرور في بيان لها انها قامت بتعيين الخدمات المرورية الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة لمواجهة أية أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدى السيارات، وذلك بمناسبة القيام بأعمال توسعة وتطوير طريق "القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى" فى القطاع من (أسفل محور سعد الدين الشاذلى) وحتى (أسفل محور 30 يونيو) بطول (65) كيلو متر.

تبدأ أعمال التطوير من اليوم السبت وقد تم تخصيص عدة طرق بديلة وهى السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد إتجاه القاهرة يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو إتجاه طريق السويس الصحراوى منه إلى مناطق القاهرة.

أما السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان يتم إستخدام وصلة أم قمر إتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

والسيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية إتجاه القاهرة يتم إستكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.

والسيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمى والطريق الدائرى الأوسطى وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية وصولًا للقاهرة يتم إستكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

والقادم من داخل القاهرة ويرغب فى الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان.. والعكس للقادم من العاشر من رمضان إتجاه القاهرة.

والقادم من مناطق القاهرة إتجاه مدينة الإسماعيلية يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم إستخدام محور 30 يونيو وصولًا لطريق الإسماعيلية والإستكمال بطريق الإسماعيلية إتجاه مدينة الإسماعيلية .

بالنسبة لقاطنى مدينتى الشروق والمستقبل إتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائرى الأوسطى إتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

وتهيب وزارة الداخلية قائدى السيارات الإلتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.
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