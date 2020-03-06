مزيفون.. سكان مدينة ووهان الصينية يهاجمون المسئولين خلال مرورهم عليهم.. فيديو

كشف مقطع فيديو لسكان الحجر الصحي في مدينة ووهان الصينية، وهم يصرخون وينتقدون مجموعة من المسئولين في بكين بسبب إهمال السلطات لاحتياجاتهم اليومية.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، كان سون تشونلان، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، يقود الفريق الحكومي أثناء قيامه بجولة في المجمع المعزول في مقاطعة تشينجشان في ووهان أمس.

وذهب المسئولون، إلى المنطقة لفحص عمليات مكافحة فيروس كورونا التي تقوم بها السلطات المحلية، وفقا لوسائل الإعلام الصينية.

فيما صرخ فيهم السكان، عبر نوافذهم المسطحة، قائلين: "الناس يدفعون مقابل الطعام ثمنا باهظا وكل شيء مزيف".