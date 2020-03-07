سعر الدولار اليوم السبت 7-3-2020

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم السبت 7-3-2020 ، ليسجل متوسط سعر صرفه بالبنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.



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وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "العربي الافريقي الدولي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.