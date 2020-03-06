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توك شو

خبرة وتجربة كبيرة .. طارق صبري يكشف كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:03 م
طارق صبري
طارق صبري
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان طارق صبري، إنه شارك مع الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل فني؛ مرددا: «ربنا يديله الصحة والعمر وانا فرحان جدا اننا هنرجع نشوفه في رمضان تان بمسلسل فلانتينو». 


وأضاف خلال استضافته عبر برنامج «أون سيت»، المذاع على فضائية «أون اي»، وتقدمه «شيرين حمدي»،: « أنا ليا الشرف أني اشتغلت معاه في عوالم خفيفة وأستاذ ورئيس قسم .. والشغل مع عادل إمام حاجة كبيرة جدا». 

وأكد صبري، أن العمل مع الزعيم عادل إمام يعطي الممثل تجربة وخبرة، مشيرا إلي أن من يعرف الزعيم خلف الكواليس ينبهر بشخصية وكاريزميته خلف الكاميرا وأمامها. 

ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة. 

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.
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