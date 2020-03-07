بعد المطالبة بمشروع قانون لحماية الأيتام.. حقوقيون يطالبون بوضع تشريع يحمي حقوق مجهولي النسب.. وحماية الفئات المهمشة

هيثم شرابي: يطالب بوضع تشريع يحمي حقوق مجهولي النسب

أحمد فوقي: الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار البرلمان تشريعا يحمي حقوق الأيتام





ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، طلب إحاطة من النائبة مارجريت عازر، حول المخاطر التي يتعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام، نتيجة إغلاق قسم الإعاشة باثنين من المعاهد التابعة لوزارة الأوقاف بكل من حلمية الزيتون وطرة البلد، وكذلك تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهم للمخاطرة بسبب إيداعها في حسابات خاصة بالعاملين بهذين المعهدين.





وفي هذا السياق قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن مطالبة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بإصدار تشريع يحمي حقوق الأيتام لم يكن جديدا فهناك نص في قانون حماية الطفل يحمي حقوق الأطفال اليتامى.

أكد شرابي لـ"صدى البلد" أن الأهم من ذلك هو وضع ضوابط وتشريعات تحفظ حقوق مجهولي النسب والأطفال في دار الأيتام وكيفية حمايتهم من الانتهاكات التي حدثت مؤخرا وحمايتهم من مخاطر عمالة الأطفال في أماكن الخطر.

كما أكد شرابي أننا بحاجة إلى حماية اطفال الشوارع وإضافة ما يسهم في ذلك ووضعه في القوانين الأخرى مثل قوانين الأمومة والطفولة والعمل الأهلي وغيرها.

من جانبه أكد أحمد فوقي، رئيس جمعية مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن المنظمة ترحب بتبني لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تشريع لحماية حقوق الأيتام.





وأوضح فوقي لـ "صدى البلد" أن تلك الإجراءات التشريعية خطوات جيدة في طريق حماية الفئات المهمشة والمحافظة على حقوقها.

وطالب أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالعمل على إصدار تشريع يسمح بعودة الميسرة لحماية السجناء السابقين من العودة للجريمة حفاظا على إعادة دمج السجناء فى المجتمع كأفراد صالحين بعد قضاء مدة العقوبة.