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حوادث

السيطرة على حريق التهم 20 ورشة بقلب القاهرة

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:42 م
حريق ورش الدرب الاحمر
حريق ورش الدرب الاحمر
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق ضخم التهم نحو ٢٠ ورشة أحذية ومحلا تجاريا بشارع الدرب الأحمر وسط العاصمة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.






تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل عدد من الورش بشارع الدرب الأحمر.

على الفور انتقلت ١٨ سيارة إطفاء و٢ خزان بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب دون خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة كلفت رجال المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد حجم الخسائر والتلفيات، وسبب الحريق.
السيطرة على حريق التهم 20 ورشة بقلب القاهرة
السيطرة على حريق التهم 20 ورشة بقلب القاهرة
السيطرة على حريق التهم 20 ورشة بقلب القاهرة
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