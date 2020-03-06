واشنطن تعرب عن صدمتها بعد تفجير قرب سفارتها في تونس

في أول رد فعل من واشنطن على الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس، أعربت الخارجية الأمريكية عن "صدمتها" جراء التفجير.





وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعبر عن صدمتها إزاء التفجير خارج سفارتها في تونس وأنها تتعاون مع السلطات المحلية، وفقا لوكالة "رويترز".





كانت الداخلية التونسية قالت إن الهجوم أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين، وإصابة 5 من أفراد الشرطة، بينما أصيب مدني بجروح طفيفة، قبل أن تفيد وكالة تونس أفريقيا للأنباء بمقتل شرطي.





وعقب الهجوم، توالت الإدانات الرافضة للعملية الإرهابية، حيث ذكرت وكالة الأنباء الإمارات (وام) أن دولة الإمارات "تدين بشدة الهجوم الإرهابي على دورية أمنية بالقرب من السفارة الأميركية في تونس والذي أدى إلى مقتل رجل أمن وجرح آخرين".



