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ديني

الأزهر يدين التفجير الإرهابى بتونس

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:46 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
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محمد صبري عبد الرحيم
يدين الأزهر الشريف التفجير الإرهابى الذى وقع قرب السفارة الأمريكية في تونس، وأسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 5 من عناصر الأمن التونسي.

ويؤكد الأزهر أن قتل الآمنين وترويعهم أمر ترفضه كافة الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية، ولا يمثل إلا فكر ضال لمجرمين خُبثاء وأصحاب أجندات خاصة تبرأ منهم كافة الأديان.

والأزهر الشريف إذ يدين هذا العمل الإرهابي الخبيث؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء لتونس حكومة وشعبا، داعيا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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