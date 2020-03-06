تريزيجيه ينشر صورا له من استاد ويمبلي.. شاهد





وقام تريزيجيه بنشر صور له على حسابه الشخصي على إنستجرام، داخل ستاد ويمبلي، حيث تجمعه بزملائه في الفريق أحمد المحمدي ومات تارجت، وأنور الغازي، قبل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.





وكان تريزيجيه قد خسر مع فريقه أستون فيلا، بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، لحساب مانشستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وشارك اللاعب المصري في المباراة بديلًا لزميله أحمد المحمدي في الدقيقة 70.





ويستعد نادي أستون فيلا لملاقاة نظيره نادي ليستر سيتي، يوم الإثنين القادم، في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

نشر محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، صورًا له منذ قليل داخل استاد ويمبلي الشهير.