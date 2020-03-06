تسويق السياحة الثقافية: تأثير إعلان إصابات كورونا محدود للغاية

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الإعلان عن إصابة 12 شخصا على متن مركب سياحي خلال رحلة نيلية، تأثيره محدود جدا على حركة السياحة الوافدة، مشيرا إلى أن نسبة إلغاء الحجوزات ضئيلة، وأن السلطات المصرية تتعامل باحترافية وشفافية مع الأمر.





وأضاف في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن منظمة السياحة العالمية تدعم المقصد السياحي المصري نظرا لإجراءات الشفافية التي تتخذها الدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنه من الضروري التعامل من جانب المجتمع مع الوضع الراهن دون تهويل من الأمر أو تهوين، لافتا إلي أن القطاع السياحي حاليا بمختلف فئاته قدر رفع من إجراءات الصحة والسلامة سواء على مستوى العنصر البشري أو المنشأة، ويجرى متابعة تلك الإجراءات بشكل دقيق من جانب القطاع.





كما أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن صناعة السياحة تتأثر بسرعة في حال تصدير صورة سلبية عن المقصد ، مشيرا إلي ضرورة أن يتحري المجتمع الدقة فيما يصل لها من بيانات بشأن فيروس كورونا، مشددا على أن الجهة الوحيدة التي تملك البيانات الدقيقة عن مصر هي وزارة الصحة المصرية.





كما تابع "عثمان" أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تتابع عن قرب تطور الموقف السياحي، مؤكدا أن الأمور ما تزال تسير بشكل متوازن خاصة في ظل الدعم الذي تحظي به مصر من جانب صانع القرار السياحي حول العالم والذي يأتي نتيجة أيضا لدعم منظمة السياحة العالمية.



