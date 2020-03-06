واقعة مؤلمة.. تشخيص إصابة أم وطفلها بمرض السرطان بفارق أشهر قليلة

سلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على معاناة سيدة في العقد الرابع من عمرها إثر تشخيص إصابة طفلها بمرض السرطان بعد خمسة أشهر من علمها بإصابتها بالمرض بدورها.





وأفاد التقرير بأنه كان قد تم تشخيص إصابة الأم "فيتشي ريجبي" بمرض سرطان القولون في المرحلة الرابعة، في حين تم تشخيص إصابة طفلها "جورج" بسرطان الدم الليمفاوي الحاد.





لكن في أعقاب تلقي الأم وطفلها العلاج على مدار حوالي ثلاث سنوات ونصف في أحد المستشفيات بمقاطعة "ورسترشاير" البريطانية، تم الإعلان عن تماثلهما للشفاء، وكانت هذه اللحظة مؤثرة جدًا بالنسبة إليهما خاصة وأنهما حاربا المرض معًا، وسبق أن تواجدا بالمستشفى لتلقي العلاج في نفس الوقت أكثر من مرة.





الجدير بالذكر أن الطفل "جورج" أنهى الجولة الأخيرة من علاجه الكيماوي مؤخرًا، واحتفلت عائلته بهذه المناسبة؛ وبالنسبة لوالدته فإنها كانت قد أكملت علاجها قبل فترة، وكانت النتائج التي تلقتها إيجابية.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن الأم قولها إنه لدى توجه طفلها إلى المستشفى قبيل تشخيص إصابته المرض مباشرة، كانت هي في مرحلة التعافي إثر خضوعها لعملية جراحية.





يشار إلى أنها كانت قد خضعت خلال مرحلة علاجها للعلاج الكيماوي والإشعاعي إلى جانب خضوعها للعملية الجراحية.





وأكدت الأم أنه على الرغم من المعاناة التي كانت العائلة تمر بها، إلا أنها وزوجها كانا حريصين على أن يحظى طفلهما بطفولة طبيعية كأي طفل آخر، فكان يلعب كرة القدم مع أصدقائه ويمارس رياضة السباحة.



