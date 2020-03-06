انطلاق المؤتمر الصحفي لـ انترناشونال فاشون أورد 2020.. صور

انطلق المؤتمر الصحفي لانترناشونال فاشون أورد 2020، النسخة الخامسة منذ قليل، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.





وسيقدم عرض الأزياء، مصممون من الجزائر، وهم: شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي، ومصمم الازياء المصري محمود غالي.





يذكر أن عروض أزياء هذا العام تضم كوكبة من مصمم الأزياء العربية، إذ أن عرضها سيعتمد على الأزياء العربية بشكل مباشر.





وحضر المؤتمر الصحفي ضيف شرف الحدث الدكتور أحمد عصام أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا.





وصرح الإعلامي أحمد عليوة رئيس انترناشونال فاشون اورد، ان هرض الازياء هذا العام سوف يحضره كوكبة من الفنانين، ومنهم: النجمة مي سليم، ومنة فضالي، ومي القاضي، ومارتينا واحمد جمال سعيد، والكاتب ايمن سليم بالاضافة الى الشخصيات العامة، والسفراء وسيدات الأعمال.





واليكم صور من داخل المؤتمر الصحفي..