عروض سينمائية وورش حكي بثقافة المنيا





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى.





و عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة عن "الفن التجريدي" حاضرتها مدير القصر، وتحدثت فيها عن المراحل الفنية التى مر بها تاريخ الفن التشكيلي وصولا إلى التجريد بنوعيه الهندسي والتعبيرى والفن الحديث وفنانيه الذين أثروا فى الحركة التشكيلية وكيف يمكن قراءة الأعمال التجريدية وفلسفة الفنان فى بناء اللوحة ضمن نشاط نادى التذوق البصرى بالقصر برئاسة الفنان خالد عبد الراضى، بجانب ورشة علمية عن "كيف تعمل الساعة"، بالإضافة إلى عمل نموذج لساعة حائط ضمن نشاط نادى الموهوبين بنادى العلوم بالقصر، كما أقيمت ورشة فنية باستخدام الخيوط والخامات البسيطة فى إنتاج لوحات فنية بالتعاون مع مركز الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة المنيا التعليمية، بينما أقيم عرض سينمائي عن السينما الأفريقية لرواد القصر





قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى بمركز شباب المنيا (أ) قدمت به عدة رقصات تراثية شعبية أصيلة مثال التحطيب، السحجة، الطهور، التنورة من تدريب الفنان سيد تونى، كما قامت فرقة كورال الآطفال القصر بعرض فنى متنوع بنادى المنيا الرياضى، قدمت كوكتيل من الأغانى ولا يا ولافيها حاجة حلوة، بين شطين ومية، قال جانى بعد يومين، حبيبى وعنيا، عنابى، تعرف تتكلم بلدى فقرة فكاهية بعنوان العقلاء وذلك مع المايسترو عصام الشاذلى



