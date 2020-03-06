القصة الكاملة لباخرة كورونا بين الأقصر وأسوان .. إجراءات سريعة للسيطرة على الموقف وحجز المصابين بالحجر الصحي .. وفحص كافة العاملين بالمنشآت السياحية

اقرأ ايضًا:

بوريس جونسون: بريطانيا تواجه اضطرابا كبيرا بسبب كورونا

إجراءات احترازية مشددة في السعودية لمواجهة كورونا

خوفا من فيروس كورونا.. السلطات الأمريكية تلجأ للمروحيات

وعلم " صدى البلد " بأن الباخرة النيلية التى تم اكتشاف الـ 12 حالة إصابة بفيروس كورونا فور وصولها لمحافظة الاقصر قادمة من أسوان، من مستوى الخمس نجوم وتحتوى على 5 طوابق حيث تحركت فجر اليوم من أمام أحد المراسى السياحية بكورنيش النيل بأسوان متجهه فى رحلتها النيلية بالإبحار إلى الأقصر، وكان على متنها مجموعة من السائحين من جنسيات مختلفة، بجانب العاملين بالفندق العائم.





وكان الفوج السياحى الذى تقله الباخرة السياحية زار المناطق السياحية المختلفة بأسوان منها معبدا كوم امبو وادفو، ثم التوجه إلى الأقصر لاستكمال رحلتهم السياحية حيث وصلت فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.









وفور تحرك الباخرة التى تقل على متنها مجموعة من العاملين لم تظهر عليهم أى أعراض للفيروس، فيما ظهرت عليهم بعض أعراض الإعياء أثناء رحلة الإبحار بمياه النيل، وبمجرد وصولهم للأقصر تم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بالمرسى.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.





وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ ( pcr ) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لـ ) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.





وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.





وأكد مصدر بمحافظة الاقصر انه تم تجهيز مرسي خاص بمنطقة البغدادى لعزل الباخرة التى يوجد بها 12 حالة اصابة بفيروس " كورونا " وتم تعقيم المرسي وإبعاد جميع البواخر منه، مشيرا إلى انه تم فرض الحجر الصحي على المصابين داخل الباخرة.



