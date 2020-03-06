الداخلية فى يوم.. ضبط 80 ألف عبوة بسكويت فاسدة بمصنع فى برج العرب.. سقوط شقيقين استوليا على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالغربية

الداخلية فى يوم:

- أنتم المستقبل.. مبادرة وزارة الداخلية لزراعة شجرة بكل مدرسة

- نصاب متخصص OLX.. حكاية شراء طالب موبايل بـ فلوس مزورة

- استولى منه على ٦٥٠٠ دولار.. شخص ينصب على آخر بالغربية بزعم تسفيره للعمل بالخارج

- ضبط شقيقين استوليا على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالغربية

- موظف يختلس 544 ألف جنيه من أموال شركة يعمل بها في دمياط

- السبب 15 ألف جنيه.. كشف غموض اختطاف سائق بالمنوفية

- ضبط 80 ألف عبوة بسكويت فاسدة داخل مصنع فى برج العرب









شنت قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، اليوم الجمعة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام حملات كبرى على العديد من البؤر الإجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.





فأطلقت وزارة الداخلية مبادرة "أنتم المستقبل" التى تتضمن قيام عدد من رجال الشرطة بمشاركة طلبة المدارس بزراعة شجرة بكل مدرسة كرمز للمستقبل المشرق والمزدهر ورسالة محبة دائمة وباقية وإهداء من رجال الشرطة لأبنائنا الطلاب.

وبدأت المرحلة الأولى من تلك المبادرة بعدد من مدارس محافظة القاهرة بمشاركة ضباط وضابطات مديرية أمن القاهرة حيث قاموا بغرس الأشجار وتوزيع الهدايا الرمزية على طلبة المدارس التي شملتها تلك المرحلة من المبادرة.





ومن جانبهم أعرب الطلاب ومسئولى تلك المدارس عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه المبادرة مؤكدين على تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بالجهود التى تقوم بها أجهزة الوزارة للتواصل المستمر مع طلبة المدارس باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو تحقيق غد مشرق مزدهر.





وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الترابط مع مختلف شرائح المجتمع ولاسيما النشئ وطلبة المدارس وتبصيرهم بالدور الحيوي لكافة أجهزة الوزارة وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم ، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور مختلف أجهزة الوزارة فى تقديم الخدمات الشرطية والجماهيرية للمواطنين .





وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على طالب لاتهامه بالنصب على آخر فى ثمن موبايل بأموال مزورة، بعد أن تعرف عليه عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX".





تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من طالب قرر بسابقة قيامه بعرض هاتفه المحمول للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX" مقابل مبلغ مالي 8000 جنيه، وتواصل معه أحد الأشخاص من هاتف محمول "محدد" وأبدى رغبته في شراء الهاتف المحمول.





واتفقا على التقابل بميدان رمسيس دائرة القسم لإتمام عملية البيع، وعقب تسليمه الهاتف المحمول واستلام المبلغ المالي انصرف الأخير إلا أنه اكتشف أن المبالغ المالية مقلدة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وهاتف محمول "مجهول المصدر" وعدد 80 ورقة مالية فئة 100 جنيه بإجمالي 8000 جنيه "مقلدة".





واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين عقب قيامهم بعرض هواتفهم المحمولة للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX" والاستيلاء على الهواتف المحمولة نظير تسليمهم مبالغ مالية مقلدة.





وأقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي "جار التوصل لمالكه"، وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من المدعو / م م م سن 35 حاصل على ليسانس ومقيم مركز فراسكور / دمياط والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "إيصال أمانة " بإجمالي حبس 6 أشهر مقابل مبلغ مالي 500 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.





تم بإرشاد المتهم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها وأقر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص يدعى/ ا ب ـ ومقيم إمبابة / جيزة مقابل مبلغ مالي 300 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره للعمل بالخارج.





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من بلاغا (حاصل على دبلوم صنايع - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية) بالاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدره (6500دولار أمريكى) مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية، وتدبير فرصة عمل له، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.





وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقين بالغربية قاما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 3 مليون جنيه بزعم استثمارها .





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ( 7 مواطنين - مقيمين دائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بقيام شخصين بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنهما توقفا عن السداد .





أكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام ( موظف ، سائق " شقيقين " - مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوات المنزلية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2.750.000 اثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات الشحن بدمياط لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى واختلاس مبلغ مالى من أموال الشركة.





تبلغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا بقيام ( مسئول فرع إحدى شركات الشحن- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بدمياط ) باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله خلال شهرى يناير وفبراير عام 2020 واختلاس مبالغ مالية من عهدته بلغت (544,068 خمسمائة أربعة وأربعون ألف وثمانية وستون جنيه ) تم تحصيلها من مندوبين وعملاء الشركة وقام بتسجيلها على نظام الشركة المالى بالاستلام ولم يوردها لحساب الشركة بالبنك مما أضر بأموال الشركة.





بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال المذكور، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى واقعة خطف سائق بالمنوفية لخلافات مالية بينهم.





اللداية عندما تبلغ لقسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من الأهالى بقيام 5 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى بخطف أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم.





على الفور إنتقلت إدارة البحث الجنائى بالمديرية وقطاع الأمن العام وتبين قيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص (مالك مصنع خراطيم كائن بمدينة السادات - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف)، وبمناقشته قرر حضوره وبصحبته (5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة منوف بالمنوفية) مستقلين سيارتين ملاكى ، وقيامهم بخطف (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) عقب قيام أحدهم بإستدراجه هاتفيًا إلى مكان الواقعة إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطه .





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت من خلال تتبع خطوط سير المتهمين بدائره (قسم شرطة شبين الكوم، مركز شرطة منوف) عن ضبط باقى المتهمين وتحرير المجنى عليه بمكان إحتجازه بمنزل إثنين منهم الكائن بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية والسيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة.





بمواجهة المتهمين إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ (15 ألف جنيه) عقب إيهامه بقدرته على تعيين شقيقة أحد المتهمين بإحدى الجهات الحكومية كما قرر أحد المتهمين بأن المجنى عليه مدين له بمبلغ (5 آلاف جنيه) وعقدهم العزم على إستدراجه وخطفه لإسترداد ما لهم من مبالغ مالية طرف المجنى عليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





ونجح ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في ضبط 80 ألف عبوة بسكويت فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية غير مرخص بمنطقة برج العرب.





وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة برج العرب، بحيازة كميات كبيرة من السلع الفاسدة.





استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 80 ألف و640 عبوة بسكويت، و1.5 طن "رول تغليف" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، تمهيدا لطرحها للبيع في الأسواق.





تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.