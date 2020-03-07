سامسونج تعترف بوجود مشاكل فى كاميرا Galaxy S20.. ورد فعل الشركة

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن سلسلة هواتف Galaxy S20 في مطلع شهر فبراير الماضى ، والتى تضمنت 3 إصدارات مختلفة هى Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra .





وبحسب ما ذكره موقع " ذا فيرج " التقنى، تبين أن هناك بعض المشكلات الموجودة فى الكاميرا الخلفية لأجهزة Galaxy S20، إلا أن الصانع الكورى الجنوبى تعهد بحل هذه المشكلة قريبًا.





و أوضحت سامسونج أنها تعمل على حل مشكلة التركيز التلقائي في الكاميرا، ومشكلة معالجة الصور وسيكون هناك تحديثات متوفرة قريبًا لتحسين أداء الكاميرا بشكل عام.





وقالت الشركة إنها تعمل باستمرار لتقديم أفضل تجربة والإستمتاع بأداء أقوى من خلال الكاميرا، وتتعهد بحل هذة المشكلة من خلال تحديث قادم للمستخدمين .





جدير بالذكر أن Galaxy S20 يأتى بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.



